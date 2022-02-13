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全台午後變天！鋒面掃過越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃

天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面將報到。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台午後變天！氣象專家吳德榮提醒，今天（13日）下午鋒前雲系抵達，晚起鋒面到，雨勢加大，周一晚、周二晨本島平地最低氣溫下探11度；周六另波強冷空氣南下，強度較這波強。

中央氣象局表示，今天受到鋒面影響，中午左右開始全台各地都將轉為有陣雨的天氣型態，特別是中部以北跟宜蘭雨勢會越晚越明顯，並且有局部較大雨勢發生的機率。

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氣象局指出，溫度方面，今天各地清晨低溫大約是16到19度左右，東南部及恆春半島接近20度，白天高溫上，北台灣中午前有天氣稍微穩定的小空檔，所以高溫有機會比周六回升一些，約落在21到23度之間，其他地方預測高溫在24到28度左右；下半天起到晚間，以及周一開始受到冷空氣的影響，又會明顯轉涼。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周一鋒面通過後，緊接著東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地明顯轉涼，雨勢將逐漸趨緩，上半天各地仍有降雨的機會，下半天剩北部、東半部地區及中南部山區仍有短暫雨，中南部平地轉為多雲的天氣，降雨愈晚愈少；高溫除高屏及台東以外，其他地方都不到20度，北台灣甚至只有15度上下。

氣象局預報，周二、周三東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，預估中部以北為12至14度，南部及東半部15、16度左右；整體水氣稍減，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周四東北季風或大陸冷氣團稍減弱，清晨天氣仍較涼，白天氣溫稍回升，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五華南雲雨區東移影響，水氣再增多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▼今午後將變天。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

氣象局提醒，周六東北季風影響，此波冷空氣強度較強，不排除接近大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今下午鋒前雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區亦轉有局部短暫雨的機率；晚起鋒面到，雨勢加大，北台氣溫驟降；周一至周二晨強冷空氣影響，各地轉冷，輻射冷卻加成，周一晚、周二晨本島平地最低氣溫下探11度，乍暖還寒。

吳德榮分析，周一下午起鋒面逐漸遠離，西半部雨漸停轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；周二白天起至周三氣溫緩慢回升，周二西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨，周三大台北亦有局部短暫雨的機率；周四轉東南風，西半部多雲時晴易有霧，東半部偶有局部短暫雨，白天起氣溫回升、日夜溫差大。

吳德榮指出，周五鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多易起霧；周五晚鋒面抵達，明顯降雨；周六強冷空氣南下，天氣轉冷，強度較這波強，但為期末模擬、各國模式皆在調整中，有待後續觀察。

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