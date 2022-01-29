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過年要這1味！6步驟「蒜蓉蒸蝦」上桌　鮮甜感吃得到

記者黃君瀚／綜合報導

不論是年菜或宴客菜，桌上都能見到「蒜蓉蒸蝦」的美味身影，《168懶人料理》示範自行料理，只要簡單6個步驟就上桌，配上剛從港口運來的新鮮蝦子，蒸煮起來特別鮮甜好吃，稍作擺盤就有「花開富貴」的寓意年節特別討喜。

食材：
蝦 8-10隻
芙蓉豆腐 1盒
<調味料>
朝天椒 1-2根(看自己能接受的辣度)
蒜仁 3-5顆
避風塘醬 1大匙
米酒 1大匙
日式醬油 2大匙
醬油 1/2大匙

作法：
1. 先做醬料：朝天椒、蒜仁略切，放入調理機打成碎末，加入避風塘醬 1大匙、米酒 1大匙、日式醬油 2大匙、醬油 1/2大匙，所有醬料拌勻。
2. 芙蓉豆腐，倒放用刀在角角切1小刀，豆腐就很容易倒出。
3. 用紙巾擦乾水分，橫向切一刀，直向按著原本的刻紋切，排排入盤中。
4. 蝦子剪去蝦頭前刺、蝦鬚、蝦腳，開蝦背，挑出腸泥，加點鹽拿去沖洗乾淨。
5. 用刀把蝦尾開大一點，在蝦身劃上數刀斷蝦筋，蒸出來的蝦直挺挺不會彎曲，排入盤中。
6. 淋上醬料，放入電鍋蒸。外鍋的水量要看蝦子的大小，約60-90ml左右，蒸大概8-12分鐘左右，起鍋加點蔥絲，就是一道年菜囉！

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圖解step by step：

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲朝天椒、蒜仁略切，放入調理機打成碎末。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲加入避風塘醬1大匙、米酒1大匙、日式醬油2大匙、醬油1/2大匙，所有醬料拌勻。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲雞蛋豆腐倒放，用刀在角角切1小刀，豆腐就很容易倒出來。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲紙巾擦乾水分，橫向切一刀，直向按著原本的刻紋切。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲蝦子剪去蝦頭前刺、蝦鬚、蝦腳，開蝦背，挑出腸泥，加點鹽拿去沖洗乾淨。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲用刀把蝦尾開大一點，在蝦身劃上數刀斷蝦筋，蒸出來的蝦直挺挺不會彎曲，排入盤中。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲淋上醬料，放入電鍋蒸。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲外鍋的水量要看蝦子的大小，約60-90ml左右。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲蒸大概8-12分鐘左右，起鍋加點蔥絲。

蒜蓉蒸蝦（圖／ETtoday）

▲年菜「蒜蓉蒸蝦」完成！

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