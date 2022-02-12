大漠傳奇3／天神快乾涸的眼淚　沙漠奇蹟！月牙泉「補水續命」

記者任以芳／甘肅敦煌報導

大陸甘肅敦煌八大奇景之一「月牙泉」位於鳴沙山下，自古以來形成「沙水合一」罕見景象。70年代當地過度抽取地下水，加上自然環境變遷等因素，「月牙泉」差點消失。《東森新媒體ETtoday》記者實地採訪，原本瘦小月牙恢復往日豐滿形。原來，大陸政府花了18年時間，耗資數十億人民幣，以人工方式幫月牙泉「補水續命」。

位於甘肅省敦煌市西南5公里鳴沙山北麓的月牙泉，史料記載南北長近100米，東西寬約25米，最深處約5米，彎曲如新月。月牙泉古稱沙井，俗名藥泉，自漢朝起有「敦煌八景」之一稱號，直到1994年列入大陸國家級風景名勝區「沙漠第一泉」。

▲甘肅敦煌月牙泉 。（圖／記者任以芳攝）

月牙泉消失的三寶

《東森新媒體ETtoday》記者進入鳴沙山後，月牙泉與其相依相存，沙漠裡的綠洲奇觀是怎麼形成的？解說員受訪表示，「鳴沙山地勢奇特，刮風時沙子不往山下走，是從山下往山上流動，所以月牙泉才不會被沙子埋沒。泉水還有三寶，鐵背魚、七星草、五色沙。」

當地傳說七星草可以長生不老，竟然和唐三藏西天取經有關。解說員介紹，當年，三藏法師途徑敦煌戈壁灘，沒有食物和水，白龍馬已經死了。正當三藏法師撐不住時，觀音菩薩前來援救，從紫金瓶裡滴落一滴救命水在人間沙漠裡，從此鳴沙山下誕生出月牙泉，水裡還生長出一種治百病的「七星草」，三藏法師因此獲救，順利前往西天取經。

經記者向月牙泉工作人員詢問，鐵背魚、七星草是否還存在？答案是「只剩下眼前鳴沙山的五色沙。」另外，根據文獻記載，清朝時月牙泉有大船來返，百姓還能釣魚，古時記載形容「池水極深，其底為沙，深陷不可測」。

▼ 甘肅敦煌鳴沙山 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、敦煌、月牙泉、鳴沙山 。（圖／記者任以芳攝）

搶救天神乾涸之淚

直到70年代，大陸經濟高速發展，當地農業抽取大下水，造成月牙泉開始萎縮，加上黨河下游斷流時間增長，泉水存水量告急，大陸政府花18年時間研究搶救月牙泉，2000年起首先實行「三禁」（禁止挖井、移民、開荒）；當地居民每天有限制用水時間，必須天天蓄水。

一開始補水工程也是困難重重，原以為單純注水即可，導致泉水變色發臭。當地專家發現，「月牙泉」最初形成根源來自黨河，最後透過黨河地表水和地下水以自然滲漏方式，幫助「月牙泉」周邊地下水續命，終於搶救回來，比起往日纖細彎月樣貌，現在的月牙泉胖了許多。

戈壁灘變生態濕地

月牙泉被搶救續命的同時，寸草不生的甘肅戈壁灘沙漠化更佳嚴重，當地政府必須與天爭地。《東森新媒體ETtoday》記者走訪甘肅張掖黑河濕地國家保護區，占地兩萬畝湖泊、沼澤、河流濕地翠綠一片，很難想像腳下踩踏的地方曾經都是鹽鹼地。

張掖濕地是全球八條候鳥三大遷徙西部路線之一，也是珍稀鳥類棲息、繁殖地。接受訪問的張掖濕地公園管理處人員代玉萍指出，「濕地保護區養出多種動植物。其中稀有昆蟲11類、野生動物有209種，最難得的是候鳥也來了，少見的黑鸛、金雕、遺鷗近年出現在濕地棲息。」

張掖濕地公園前後花12年時間建造，運用退耕還濕、水源涵養、水系疏濬、植被恢復、還原動物棲息地等多種工程。濕地也發揮涵養水源、調節氣候功能，創造沙漠裡奇蹟。