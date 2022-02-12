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大漠傳奇2／罕見貼近佛國世界　70年後「莫高窟」再訪北京故宮

記者任以芳／甘肅敦煌-北京報導

世界珍貴遺產敦煌「莫高窟」，70年前曾經搬到紫禁城展出。時隔70年再度就地展出。2021年9月北京故宮和敦煌研究院聯合舉行為期三個月的《敦行故遠：故宮敦煌特展》，高度還原壁畫、佛像等作品。《東森新媒體ETtoday》記者走訪三個複製窟，分別是285號、220號、320號洞窟全以原型搭建。其中，285號石窟「五百強盜因緣成佛」特別讓人感動，帶您一塊來欣賞難得的千年佛國古蹟。

▼北京故宮敦煌展門票非常難預約。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展 。（圖／記者任以芳攝）

▲「敦煌莫高窟第220窟」藝術價值極高，呈現大唐開國繁華景象，壁畫有唐代形象佛像。（圖／記者任以芳攝）

「還原莫高窟」罕見走入佛國世界

「莫高窟」最好的年代是唐朝武則天全盛時期，當時留下1千多尊洞窟佛像和壁畫，直到元代洞窟逐漸荒廢，少了人為干擾，幾百年來靜靜的保存原貌，只剩下苦行僧侶到洞穴閉關修行，與佛國

直到清末時期，道士王圓籙發現藏經洞，曾通報清政府、上書慈禧都沒用。消息一出，吸引西方考古學家和探險者，花大錢買下珍貴佛經典籍、絹畫、刺繡，獵奇者甚至簽名到此一遊，徹底破壞「莫高窟」和敦煌藝術完整性。

歷經漫長修復歲月，敦煌研究院致力於修復文物，目前僅存的700多個「莫高窟」洞穴保存完好，定期開放給民眾參觀。但為了延續保護洞窟藝術價值，遊客一律禁止拍照，留下遺憾的念想。

2021年9月北京故宮和敦煌研究院聯展三個月「莫高窟」藝術展，敦煌壁畫臨本35件、複製彩塑6件高清還原壁畫70多幅。《東森新媒體ETtoday》記者難得走訪三個窟，分別是285號、220號、320號洞窟全以原型搭建。

▼「敦煌莫高窟第220窟」還原佛像遭破壞樣貌，提醒世人珍惜古蹟。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展（所有壁畫佛像） 、甘肅莫高窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展（所有壁畫佛像） 、甘肅莫高窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲「敦煌莫高窟第285窟」500強盜成佛因緣圖 。（圖／記者任以芳攝）

「285石窟」中原佛教藝術薈萃

「敦煌莫高窟第285窟」開鑿於西魏大統年間，唐、宋、西夏、元重修，是敦煌石窟中最早有確切開鑿年代的洞窟，窟形，塑像，壁畫三位一體，共同表達禪修的主題，壁畫、雕塑包括中國傳統神話和佛教故事。

記者前往拍攝時，被南壁「五百強盜因緣成佛」故事所感動。壁畫描繪古代喬薩羅國出現500名強盜，殺人放火、無惡不做。後來國王波斯匿派大軍圍剿強盜，擄獲人質後施以酷刑，挖去他們的雙眼丟棄山林。當年壁畫生動描繪出人物雙眼流血，表情痛苦向天哀嚎。

畫風一轉，慈悲的佛陀吹出一陣風讓五百強盜失而復明，並且現身說法。強盜立刻頓悟，跟著佛陀皈依苦修成佛。壁畫並沒有畫出壯觀的500人，建築物和山石樹木作為畫面分隔，僅用幾個人物體現「放下屠刀立地成佛」的故事。

▼ 500強盜就地修行成佛。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展（所有壁畫佛像） 、甘肅莫高窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展（所有壁畫佛像） 、甘肅莫高窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲莫高窟220窟右手入口處繪制帝王和大臣。（圖／記者任以芳攝）

「220、320窟」重現大唐佛教藝術

「敦煌莫高窟第220窟」藝術價值極高，呈現大唐開國繁華景象，壁畫有唐代形象佛像、曼妙舞姿的人物。記者也仔細觀察，洞窟右手入口處繪制帝王和大臣，與閻立本《歷代帝王圖》十分相似。據了解，壁畫的繪制年代更早。

工作人員介紹，「220窟」被發現時，原本覆蓋宋朝和西夏所繪製的千佛像。」直到1944年，敦煌藝術研究所人員剝去四面牆壁上層壁畫，意外發現底下藏有初唐作品。

記者現場拍攝發現，許多舞者歡快跳舞的造型，先前已經經考證是西域傳來的知名「胡旋舞」。「220窟」也被公是敦煌壁畫最精美、藝術性最高、保存最好的洞窟。

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展 。（圖／記者任以芳攝）

▲窟頂藻井繪有各種花紋組成的寶相花，已保存千年。（圖／記者任以芳攝）

「敦煌莫高窟第320窟」的形制為方形覆鬥頂，也是盛唐的代表窟之一。正面龕內的佛、弟子、菩薩皆為復刻的原作彩塑。抬頭看，窟頂藻井繪有各種花紋組成的寶相花，四周以方勝紋、團花等作邊飾，結構嚴密，顏色鮮豔厚重，現場參觀的遊客都以為是重新上色修復，實際上卻是保存千年的壁畫。

▼敦煌莫高窟第320窟。（圖／記者任以芳攝）

▲▼甘肅專題，北京故宮敦煌展,莫高窟複製展 。（圖／記者任以芳攝）

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