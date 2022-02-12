限時一個月！i郵購「買5百送1百」　多達300項生活用品都能買

▲中華郵政及農糧署合作，在網路平台販售農產品。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

為了歡慶元宵節及情人節，並協助受新冠肺炎疫情影響外銷市場的農民轉型至電商平臺行銷，中華郵政與農委會農糧署合作，在「i郵購」網路商城開設聯合推薦專區，自111年2月11日至3月11日舉辦優惠活動，祭出「每500送100」、「限時搶購」及「買就抽」等超值方案，可買商品多達300多項，柴米油鹽醬醋茶都買得到。

中華郵政表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區自110年11月上線以來，已有30多間廠商透過農糧署推薦加盟，計有300多項商品上架，種類廣泛多元，包括米類雜糧、當季鮮果、茶類油品、蜂蜜點心、香氛保養及植栽花卉等。

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配合情人節及元宵節即將來臨，特推出「聯合推薦，攜手放閃」情人慶元宵三重好康優惠，第一重：活動期間內，購買「聯合推薦」專區商品，單店單筆訂單每500元即贈送「i郵購」紅利購物金100元。

第二重：2月14日至2月16日加碼放閃，推出4項破盤下殺之限時限量搶購商品；第三重：購買專區商品不限金額，即可參加抽獎活動，最大獎項為「i買單」，即贈送與訂單金額等值之紅利購物金。

中華郵政公司表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區商品具產銷履歷或有機驗證，銷售量前幾名分別為五結鄉農會的宜蘭越光米、西螺鎮農會的臺灣好米、恆春鎮農會的洋蔥醬油、大人物農產運銷合作社的產銷履歷豆奶及日月潭紅茶主題館的紅玉紅茶。