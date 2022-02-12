　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

限時一個月！i郵購「買5百送1百」　多達300項生活用品都能買

▲▼ 。（圖／中華郵政）

▲中華郵政及農糧署合作，在網路平台販售農產品。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

為了歡慶元宵節及情人節，並協助受新冠肺炎疫情影響外銷市場的農民轉型至電商平臺行銷，中華郵政與農委會農糧署合作，在「i郵購」網路商城開設聯合推薦專區，自111年2月11日至3月11日舉辦優惠活動，祭出「每500送100」、「限時搶購」及「買就抽」等超值方案，可買商品多達300多項，柴米油鹽醬醋茶都買得到。

中華郵政表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區自110年11月上線以來，已有30多間廠商透過農糧署推薦加盟，計有300多項商品上架，種類廣泛多元，包括米類雜糧、當季鮮果、茶類油品、蜂蜜點心、香氛保養及植栽花卉等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

配合情人節及元宵節即將來臨，特推出「聯合推薦，攜手放閃」情人慶元宵三重好康優惠，第一重：活動期間內，購買「聯合推薦」專區商品，單店單筆訂單每500元即贈送「i郵購」紅利購物金100元。

第二重：2月14日至2月16日加碼放閃，推出4項破盤下殺之限時限量搶購商品；第三重：購買專區商品不限金額，即可參加抽獎活動，最大獎項為「i買單」，即贈送與訂單金額等值之紅利購物金。

中華郵政公司表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區商品具產銷履歷或有機驗證，銷售量前幾名分別為五結鄉農會的宜蘭越光米、西螺鎮農會的臺灣好米、恆春鎮農會的洋蔥醬油、大人物農產運銷合作社的產銷履歷豆奶及日月潭紅茶主題館的紅玉紅茶。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／日月光主管確診！　接觸同事急送隔離
冬奧選手村大漏水！女選手吶喊救命　誇張畫面曝
Sandy嘆「弟弟機會被淹沒了」！　曝鹿希派真實個性
小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好
少吃多動還是胖？　醫揭「2大陷阱狂踩」難怪瘦不了
待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網心動：外面找不到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

全台海拔最高福壽山「牽姻緣」　2／15綻放長達51天不需通行證

5姊妹高雄娘家宴群聚感染源不明　民眾衝崗山「車來速」篩檢

綠色科技向下扎根　台科大與民族實中合作

愛上媽媽男友　妹子羞曝「像猛獸衝進房佔有我」：會成全我們嗎？

武陵櫻花季今登場！四大交通疏運措施看這裡　散客無通行證禁入

小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好

待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網一看心動：外面找不到

「小小兵」造景活化校園　仁愛高農「綠手指」有亮點

「與曖昧男上摩鐵」又粗又久　妹子怨雷砲！老司機驚：難怪出不來

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

全台海拔最高福壽山「牽姻緣」　2／15綻放長達51天不需通行證

5姊妹高雄娘家宴群聚感染源不明　民眾衝崗山「車來速」篩檢

綠色科技向下扎根　台科大與民族實中合作

愛上媽媽男友　妹子羞曝「像猛獸衝進房佔有我」：會成全我們嗎？

武陵櫻花季今登場！四大交通疏運措施看這裡　散客無通行證禁入

小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好

待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網一看心動：外面找不到

「小小兵」造景活化校園　仁愛高農「綠手指」有亮點

「與曖昧男上摩鐵」又粗又久　妹子怨雷砲！老司機驚：難怪出不來

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

打倒原辰德！BigBoss新庄剛志搭紅色高塔：不想輸

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

SEVENTEEN圓佑「喉嚨痛、低燒」確診！密集接觸Hoshi緊急篩檢

「用餐送住房」限時開跑！圓山飯店70周年首波優惠一次看

西蒙斯大學隊友！　中信特攻宣布新洋將「艾斯」加盟

大陸點頭！　批准輝瑞新冠藥Paxlovid進口註冊

12星座全年愛情運公開！最旺TOP 3　牡羊修成正果、天蠍遇見新對象

香港醫療快崩潰！醫院主管曝「病房淪陷」　疫情下月才達最高峰

被滿滿魚卵淹沒！新竹創意炒飯飽足感滿分　每一口都蘊含澎湃海味

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

男扶車禍母子　被反告過失傷害

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

快訊／深夜被晃醒！東部外海00：43發生規模5.6地震

聖功女中匡列145人！家長怒控過程草率

好市多福利曝光　網：外面找不到

律師友才遭詐騙　于美人秒遇同招手法

台版三上悠亞扮「透視兔女郎」　渾圓兩粒全被看光

24歲公職積蓄150萬！他月薪58K問理財

疑有確診者！台南某宮廟急清消　黃偉哲下午說明

即／台中港4船員確診　17號碼頭急清消

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

台南Josh回來了！自嘲聽到「打、寶」快PTSD　網讚真男人

更多熱門

相關新聞

雲林郵局行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢　i郵購今開賣

雲林郵局行銷「水林大溝黃金薯」送愛助弱勢　i郵購今開賣

在今年乾旱與大雨輪番的影響下，水林番薯的產季延遲了將近一個月，也因此造成農民損失，雲林郵局暨台灣郵政協會為協助在地小農，特別於今（14）日舉辦黃金薯開賣推廣活動，現場除提供民眾試吃農民親手烤好的新鮮黃金薯外，亦派請專員協助民眾體驗中華郵政公司建立的「ｉ郵購」線上平台。

劉櫂豪要求郵政公司　研擬台東農產宅配優惠配套

劉櫂豪要求郵政公司　研擬台東農產宅配優惠配套

逾300項農特產品上架「i郵購」

逾300項農特產品上架「i郵購」

關鍵字：

i郵購

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面