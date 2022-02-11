板橋群聚定序染Omicron「與桃機一致」！打工妹男友陰轉陽確診

▲指揮中心公布2/11確診個案。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北板橋群聚擴大！首例確診打工妹男友也染疫，而基因定序也出爐，與桃機群聚一致。

新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，根據疫調，是家庭中的妹妹（案19346）因為生病自我快篩發現陽性，後續才發現家人也確診，9日妹妹男友的媽媽（案19385）確診，今日新增妹妹男友檢測陽性。

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▲新北、桃園、高雄不明感染源個案關聯。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，板橋家庭群聚指標個案19346目前定序結果已經出來，跟桃機清潔人員衍生西堤、幼兒園以及亞旭等，還有最近日翊物流序列一致。

羅一鈞表示，訊息顯示，原本有很多推測，在雙北先前足跡幾個序列傳染鏈包括礁溪長榮傳染鏈、房仲案引起點點幼兒園傳播鏈、西堤傳播鏈以及亞東醫院因為在板橋也有院內相關個案的序列，目前看起來序列以桃園這邊來源最為可能，序列是一致的，疫調方面若要溯源要往亞旭移工或日翊相關個案是否有足跡到新北，或個案跟相關的個案有重疊足跡進一步推敲，可以先排除板橋在地跟亞東醫院個案關聯性或跟先前礁溪長榮、房仲案傳播鏈關聯性，因為序列不同。

另外，高雄港序列跟砂石場相關個案，羅一鈞指出，目前個案相同序列結果會再往高雄港個案關聯性去溯源，不能排除防疫旅館或社區傳播鏈有到家庭裡，兩方面要繼續去做疫調。

▲羅一鈞說明相關基因定序。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布國內新增79例COVID-19確定病例，分別為18例本土個案及61例境外移入(32例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、30例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(11例)、菲律賓(5例)、新加坡(4例)、印度(3例)、英國(2例)、澳大利亞、加拿大、韓國、孟加拉、墨西哥、法國、越南、德國、阿拉伯聯合大公國、緬甸及巴西(各1例)移入；另25例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至2月10日。

另今年1月30日公布之案18842、2月3日公布之案19067及2月4日公布之案19100境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,918,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,898,487例排除)，其中19,455例確診，分別為4,105例境外移入，15,296例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。