本土Omicron症狀分析一次看！兒童發燒比例高　成人最常喉嚨痛

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，自今年1月至今已累計672例本土個案，本週並未新增中重度以上個案。而各年齡層染疫者的症狀分析，42%的患者為無症狀；另外57%的人都是輕症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，再細分來看，12歲以下兒童最多會出現發燒或咳嗽、12歲以上者則是咳嗽、喉嚨症狀居多。

有關本土個案自1月累計至今有672例，其中多數為無症狀或輕症，染疫者的年齡層分布，0至9歲個案有持續增加情形，但最大宗仍落在20至40多歲族群。羅一鈞指出，染疫出現的喉嚨症狀，包括痛癢或咳嗽，在近幾週的比例不分軒輊，各占一半。他也提醒，特別要注意「喉嚨症狀及咳嗽」是這波Omicron的常見症狀，其次才是流鼻水、鼻子症狀和發燒。

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另外，再細分成人與兒童的症狀比例，羅一鈞說，目前12歲以下兒童共有82例，超過12歲的青少年或成人則有590人。無症狀比例在兒童部份，相較於成人稍低一些。而症狀可看到有54名兒童有症狀，排名前兩名分別是發燒及咳嗽，6成3都出現症狀，至於成人或青少年發燒比例就低很多，僅2成左右，換言之，小朋友在這波本土疫情主要症狀表現是「發燒表現居多、其次為咳嗽。」

不過羅一鈞也說，在喉嚨症狀部分，小朋友不會主動描述喉嚨有什麼不適，因此可能會有疫調相差性；還有肌肉痠痛、發冷甚至嗅味覺疫常也都是掛零，主因也推測是兒童難以描述。