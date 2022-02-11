高雄個案台南足跡已清消　黃偉哲第一時間指示匡列相關接觸者210人快篩陰性

▲台南市長黃偉哲指出，確診個案匡列居家隔離、自我健康監測人，接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，總共有210位也都請他們來做快篩，目前為止都陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，高雄個案日前曾經造訪台南，該個案曾在高中冬令營中擔任隊輔老師，接觸不少學生，該校教職員已全數進行居家隔離，由於12歲以下的學生未施打疫苗，因此市府在第一時間匡列相關接觸者210人快篩陰性，會隨時關注相關接觸者的健康狀況。

高雄市10多歲女性COVID-19本土確診個案19528，於2月7日至9日，每日上午由家長接送至台南市1家高中參加為期3日的冬令營，7日至9日每日傍晚則自大橋火車站搭乘台鐵區間車前往岡山；該案2月3日開始出現喉嚨痛症狀、未就醫；2月9日接觸高雄市確診個案，故安排採檢，於2月10日確診。案19528台南市共匡列145位相關接觸者，包含134位居家隔離者及自我健康監測者11人。

黃偉哲說，2月10日採檢結果出來，個案已經確診了，馬上就將他的接觸者，也就是他營隊中的所有的學員，包括隊輔老師，還有營隊高中的一些老師、廚工等等相關第一層、第二層直接、間接接觸者145人，來加以做適當的處理，一部分134位做居家隔離，另外11位做自我健康監測，另外這些居家隔離的人跟自我健康監測人，他的接觸者跟他的家屬跟家人跟朋友，那總共有210位也都請他們來做快篩，然後目前為止都陰性。

曾於2月7日搭乘台鐵區間車3231班次、2月8日搭乘3241班次、2月9日搭乘3237班次的民眾，可於今(11)日14時至16時、明(12)日上午9時至11時、13日上午9時至11時至永康衛生所領取居家快篩試劑自我檢測，篩檢結果若呈現陽性，請撥打南市防疫專線06-2880180或1922；如有身體不適情形請儘速就醫。