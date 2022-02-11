本土疫情南北連炸　醫分析起點在高雄「可能有新感染源」

記者黃翊婷／綜合報導

國內10日新增37例本土病例，甚至出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚。精神科醫師沈政男在臉書PO文分析，從新北的4起群聚案例看來，有一種從南到北延伸的感覺，而高雄家庭過年聚餐群聚案也增加新的個案，屏東跨縣市旅遊家庭群聚也有高雄足跡，「高雄應該是這一波群聚的起點，而且可能是出現了新的感染源，然後傳給了其他縣市。」

▲台灣目前有9條不明感染源傳播鏈南北延燒。（資料照／記者賴文萱翻攝）

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指揮中心10日公布，國內新增37例本土病例，為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲，當中出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚；而新北嘉聯益樹林廠累計已有15人確診，高雄不明感染源家族群聚又有友人與其家人確診，桃園方面的亞旭關連也有新增。

精神科醫師沈政男10日在臉書PO文中提到，高雄確診的引水人基因定序出爐也是感染Omicron，但如同他先前所說，該病毒株與高雄港群聚案不同，而9日出現的新北樹林移工群聚、新北新店兄妹案例、新北汐止手搖飲員工案例，還有8日出現的新北板橋一家四口群聚案，「你看地理關係，是不是有一種從南到北延伸的感覺？」

▲新北確診者公共場所足跡。（圖／新北市政府提供）

沈政男接著說，再看到高雄家庭過年聚餐群聚案，10日也新增了其他案例，還有屏東跨縣市旅遊家庭群聚，「注意了，是不是也有高雄足跡？還有，是不是也有新北足跡？這要告訴我們什麼？今天（指10日）出現的這幾起群聚，恐怕有連帶關係！而共同交集就是高雄。」

沈政男提出個人判斷，「高雄應該是這一波群聚的起點，而且可能是出現了新的感染源（不同於港區群聚），然後傳給了其他縣市。」因為在上述的群聚案中，高雄確診者是最早出現症狀的，當然這只是他的個人猜測，詳細狀況還是需要經過基因定序來確認。

▼高雄2月10日確診者足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

● 本文獲得沈政男醫師授權