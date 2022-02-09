英相強生拒逼宮下台　改組內閣盼安撫朝野民心

▲英國首相強生拒絕下台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）因「派對門」醜聞，遭到保守黨內超過15名人士逼宮，24小時內更有多達5名重要幕僚離職，但他仍堅持拒絕下台，8日在一片混亂中宣布改組內閣，希望能在幕僚換血後安撫朝野民心。

綜合外電報導，強生「派對門」醜聞爆出後民調崩跌，不僅工黨要求下台外，同黨的保守黨人士也從內部逼宮，但態度強硬的強生掙扎抵抗各方壓力，8日宣布改組內閣等人事，包括首席黨鞭換人，脫歐事務大臣也有更動。

脫歐派大將、下議院領袖里斯-莫格（Jacob William Rees-Mogg）改任脫歐事務大臣；保守黨原首席黨鞭斯賓塞（Mark Spencer）接任下議院領袖；強生親密盟友希頓（Chris Heaton-Harris）接任首席黨鞭位置。

根據強生新上任的首席媒體官哈利（Guto Harri）表示，強生堅決不下台的態度明確，甚至在最近的一場會議中唱起著名歌曲「I Will Survive」（我會活下去）。

強生日前爆出在2020年至2021年幾次封城期間，違背自己頒布的居家禁足令規定，在首相官邸與員工慶生，還和家人親友群聚開趴，已經演變成醜聞風暴。