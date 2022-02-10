「要跟台灣道歉…」日籍媒體人：日施壓台開放福食「非常不道德」

▲國民黨團10日召開「政府開放核災食品進口，對國人健康影響與危害」公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

針對政府宣布將開放日本福島五縣市核災區食品，立院國民黨團10日開公聽會，邀請來台30年的日籍資深媒體人早田健文。早田健文表示，「我身為一個日本人，應該要跟台灣的各位道歉，日本政府用這種政治方式來施壓台灣開放核食，我覺得非常不道德」。

早田健文10日在立法院公聽會上表示，在開放核食的議題上，台灣連專家會議都沒開突然開放，感覺事情並不太民主，且台灣是否有檢測能力還有待觀察；另外，核食的問題包括偽造產地，日本對於食品產銷履歷實行率很低，台灣是否有能量執行檢驗都是問題。

▲日籍資深媒體人早田健文（右）。（圖／翻攝黃心華臉書）



他表示，核食議題的焦點都在台灣，都沒人提及日本做了何種處理。日本政府應該提供確保食品安全的相關資料來說服台灣人接受，並舉例日前他曾向某位民進黨立委請教，是否有看過日本提供的相關資料，但答案都是「沒有」，讓他感嘆，「我相信連食藥署也沒看過吧」。

早田健文指出，他曾採訪過福島當地的放射線醫療專家，當地至今都還存在輻射污染，福島人的處境其實非常痛苦，如今又被當成核食談判的籌碼，讓當地人也氣憤難耐，且對於日本檢測輻射污水排入海洋的檢測也不信任，認為應該由第三方檢測，還應該要定期檢測，但日本政府的態度卻非常消極。

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