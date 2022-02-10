彰化圓環之亂！拆了500萬蓮花燈塔來了墳墓　網譏：清明節快到了

記者唐詠絮／彰化報導

被彰化市人譏為最醜的圓環公共意象「蓮花燈塔」，喊了13年，終於在1月13日深夜拆除，為了配合水公司及瓦斯公司管線埋設，公所已先在上面舖上綠草地，沒想到圍在綠草地周邊的6個半圓形的抿石子，卻被網友笑稱「沒想到走了蓮花寶塔、卻再來一座墳墓」，而民俗大師廖大乙也說，看起來真的毛毛的。

▲彰化市圓環現狀。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化市圓環現狀。（圖／記者唐詠絮攝）

這座「蓮花燈塔」是彰化地標，位在彰化市和平路與中華路口三角公園上，當年上面還有噴泉、LED燈光及音樂等前衛設計，搭配周邊蛋黃區，前市長溫國銘任內完工啟用，多年來不少車輛因迴轉困難，大小車禍不斷，影響交通，噴水池也發生故障，功能故障全落漆，有市民稱像「壽桃」、「蜂窩」，被稱為最醜的公共藝術。

▲彰化市圓環蓮花燈塔。（圖／記者唐詠絮攝）

市長林世賢尊重民意，發包200萬元，1月13日將耗資500萬的「蓮花燈塔」拆除，先舖上草皮綠美化，再做交通標線劃設及號誌照明，引發網友評價兩極，有的說「終於可以看到明朗的視野」、「超清爽乾淨」、也有其他網友指稱「哇！清明節快到了，超像墳墓」。

廖大乙說，抿石子是墓園常用的建材，放在圓環，真的怪怪又毛毛的，通常都市都有噴水建設，建議將6個半圓形的拿掉，或是磨平，再設會增人氣又旺財噴水池，應該會更好，對此公所強調，考量到行車的安全性，再加上噴水池維修困難，因此不會考慮使用。

▲彰化市圓環蓮花燈塔拆除。（圖／彰化市公所提供）