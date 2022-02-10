16歲女兒驟逝成「大體老師」 ！爸媽含淚助捐：希望能救其他孩子

▲湖南16歲女孩捐獻遺體幫助腦癱患者。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「我們從沒想過有奇跡出現，從她出生到現在已經麻木了，就想著能治一天是一天。別人都說她眼睛很漂亮，我們想把她眼睛留下來繼續看這個世界，遺體捐出去幫助醫療技術發展，說不定能救到其他孩子，」2月9日，湖南株洲的曾美娟看著旁邊空床，還沒適應女兒的離世。

據《封面新聞》報導，16年來，女兒欣怡從出生到離世一直睡在她身邊。因為出生時缺氧導致大腦損傷，欣怡出生後就被診斷為腦癱，24小時離不開人照顧。

2月6日（正月初六）早上，她照例起床為女兒換尿布，發現她已經沒了氣息。急救人員趕來檢查後告訴她，已經沒有搶救必要了。她和丈夫決定，將孩子的眼角膜捐給其他病人，將遺體捐給醫療機構解剖研究。

2005年，曾美娟和丈夫迎來了他們的第一個孩子，伴隨喜悅之後來臨的是噩耗。因為出生時大腦缺氧，孩子出生不久就被確診為重度腦癱，治癒希望渺茫。

曾美娟陪著孩子住進了醫院，治療一段時間就回家休養，然後再回醫院治療，丈夫則外出打工賺醫療費，這樣的日子一直持續了6年。





▲父母忍痛捐出女兒眼角膜和遺體。（圖／翻攝自封面新聞）

曾美娟說，已經算不清花了多少錢，也有人勸她把孩子丟了，但自己從來沒動過這個念頭，孩子是自己生的，再難也要堅持下去。即便她和丈夫都心裡明白，不會有奇跡出現，這輩子可能不會聽到孩子叫爸爸媽媽，他們還是不斷地掙錢住院，出院再住院。

「孩子的生活完全不能自理，每天只能躺著，夜裡不睡覺啊啊的喊。我整夜整夜在她旁邊陪著，她爸爸但凡不打工回家了，就接手照顧，給她擦洗、餵飯、剪指甲，我守上半夜他守下半夜。全家人就只有我和她爸爸能餵得下她吃飯，」曾美娟說，孩子幾乎不會咀嚼，只能將飯泡軟了一點一點往嘴裡送，經常是餵一勺吐半勺，然後再接著餵。為了讓孩子方便吞咽，她和丈夫一段時間都是把飯搗碎了再餵進去，一次餵飯至少要花半小時以上。

「6歲的時候，醫生說治療效果不明顯沒必要長期住院了。當時我還懷了二寶，經常在家哭。後來就麻木了，覺得老天給了妳磨難妳就要接受，」曾美娟說，那時候每天都會擔心意外來臨，每天早上都要確認孩子還在呼吸、還能喊叫。

2月6日早上，曾美娟照例起床為孩子換尿布、擦身時，發現她臉色發白，「之前擦身子的時候也會出現這種情況，但是後來就恢復正常了。這次卻出了意外，當救護車趕來的時候，說沒有搶救的必要，人已經心臟驟停不在了。」

曾美娟說，女兒的眼睛非常漂亮，又大又明亮，有人喊她的時候她有時候會笑。「以前在醫院的時候醫生也誇她眼睛好看，提到說如果出現萬一，可以把眼角膜捐出去。住院的時候也見過很多失明的病友，所以當時想過這個問題，想著萬一她不在了，能留下她的眼睛繼續看世界。」

曾美娟說，夫妻倆同意捐獻眼角膜和遺體的決定遭到了親友們勸阻，但他們還是堅持了下來，「這些年遭遇的磨難太多了，有很多人幫扶過我們，我覺得對社會做出實實在在的回報最實際，其他的流言蜚語啥的不重要。」

2月7日一早，聞訊而來的親友和志願者們紛紛趕來，一起為孩子舉行了送別儀式，「希望她的眼睛能多看看藍天白雲，我們也會振作起來繼續生活，努力把這些年的欠債還清。」