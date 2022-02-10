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櫻花提前綻放！交管未登場武陵農場就塞爆　想入場先排1.5小時

▲▼2022武陵農場櫻花。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場櫻花提前綻放，不少民眾選擇於交通管制登場前就先入場。（圖／武陵農場提供）

記者許維寧／台北報導

武陵農場花季管制預計於2月12日開始，但今年花季提前盛開，管制尚未開始就已經湧入大批民眾賞花。不少民眾反映，光是開車入場就要排上一至兩個小時。武陵農場則表示，民眾因為預期心理於交管登場前就先入場，目前小客車入場大約排1至1.5小時，農場也隨即增開票口、安排人員先行查核入場，預估買票流程30秒內就可完成。

武陵農場櫻花季提前綻放，即便春節假期已結束，不少民眾還是衝著花期湧入園區導致交通管制尚未開始，園區外道路就先塞爆。武陵農場副場長胡發韜表示，今年農場交通管制為2/12至2/28，但受多雨、暖冬影響今年花期提早登場，不少民眾因為預期心理，便於交管登場前提前上山賞花。

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胡發韜指出，目前場外部分確實有不少人潮，雖然交管尚未開始，但農場也已經比照交管規格啟動管制機制，目前已經增開為兩道票口，並且安排工作人員提前查核入場人數、身份，盼能增加入場的速度，從購票到入場該流程可以於30秒內完成。

胡發韜也說明，目前場內也加派保全協助分散車流至南谷、中谷，或是規劃單向車道。目前武陵農場南谷、中谷櫻花約開放至七成左右，預計實際滿開時間為2月15日至2月18日間，屆時也正值交管時期，預計應能更為井然有序。

公路總局也鼓勵民眾，2月12日花期管制正式展開，建議民眾可以盡量搭乘大眾運輸專車上山賞花，一日遊公共運輸6條接駁路線均已開放預售，目前預售比例約4到5成，每日都還有餘票。

▲▼2022武陵農場櫻花。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場櫻花已經開滿七成。（圖／武陵農場提供）

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