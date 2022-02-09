花況歷年最佳！武陵農場櫻花滿開炸裂　客運預售票還有5成可賣

▲武陵農場櫻花季將於12日開跑。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

今年武陵農場櫻花季將於2月12日登場，但近期受到國內疫情影響衝擊賞櫻公共運輸，交通部公路總局今天（2/9）表示，一日遊公共運輸6條接駁路線均已開放預售，目前預售比例約4到5成、每日都還有餘票。國光客運也說，疫情雖然衝擊預售票，但武陵農場花況為近年來最佳，對後續售票仍有信心。

今年武陵農場櫻花季將於2月12日至2月28日間登場，包含228連假在內共計17日，櫻花季期間實施總量管制每日進場人數限6000人，包括住宿遊客1800人以及一日遊遊客4200人。其中一日遊遊客再分為團體及搭乘公共運輸遊客，規劃一日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日則異動為團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

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但今年受到年前國內本土疫情影響，公共運輸【國光客運臺北車站－武陵農場】、【臺北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等6條公共運輸接駁路線已開放預售，目前預售比例約4至5成。

▲本土疫情一度衝擊武陵農場客運預售票銷售，但今年花況好，業者仍樂觀看待。（圖／Klook提供）

公路總局表示，櫻花季期間公共運輸每日皆有餘票，各轉運站除三星外也有提供現場售票服務，目前場內各類櫻花已經逐漸盛開，花季正式開始後預計花況會更盛，建議民眾可多加利用大眾運輸。

國光客運也指出，今年花況可說是歷年最佳，雖然年前受到本土疫情影響衝擊客運預售買氣，但隨疫情收斂、櫻花陸續綻放，今年已能看見民眾駕車沿路排隊入場，因此對未來買氣還是有一定的信心。

國光客運表示，今年客運預售票以2/12、2/13、2/19、2/20四天賣得較好，目前預售票持續開售中，現在買票最快12日就能入場賞花，相較於自行開車會更為省力。