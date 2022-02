上班太無聊！保全竟在價值2700萬畫作上「加眼睛」塗鴉

▲保全用原子筆在沒有五官的臉部,各畫上了眼睛。(圖/取自The Art Newspaper Russia)

實習記者廖翊慈/綜合報導

到畫展欣賞畫作,只能動眼不能動手。俄羅斯一幅由畫家萊波爾斯卡婭(Anna Leporskaya)所繪的作品《三位人物》(Three Figures),去年在葉利欽文教中心(Yeltsin Center)展出時,被民眾發現有遭到破壞,只見畫作中的人物,原本沒有五官的臉上,被各畫上了「2顆眼睛」,事後調查發現是值班保全所為,館方氣憤開除他,並表示將用法律制裁。

根據Daily Mail報導,俄羅斯凱薩琳堡(Yekaterinburg)的葉利欽文教中心(Yeltsin Center),去年12月時舉辦一場名為「非客體性的世界」(The World as Non- objectivity)的抽象畫展。2021年12月7日,2名民眾在參觀時,發現其中一幅由畫家萊波爾斯卡婭(Anna Leporskaya)所繪的作品《三位人物》(Three Figures)出現異狀,畫中3個人物原本都沒有五官,但左右兩旁的人物,臉上都被畫上了兩顆眼珠子。

葉利欽文教中心表示,這幅畫是從俄國的特列季亞科夫畫廊(The State Tretyakov Gallery)借來展出的,且在阿爾法保險公司(Alfa insurance company)投保了74萬英鎊(約新台幣2786萬元)。而他們調查後發現是一名首日值勤的保全所為,「我們已經鎖定嫌疑人是一名60歲的私人保全,他說是因為無聊所以才畫上去的,無論如何我們馬上解僱他了,並且報警處理。」

報導指出,藝術修復師表示,這幅畫作能以2470元英鎊(約新台幣9.3萬元)的金額修復,「所幸不會造成永久性的損壞」。據悉,警方以「蓄意毀損罪」對保全開出395英鎊(約新台幣1萬5000元)的罰款外,還有為期1年的矯正刑罰勞動。

