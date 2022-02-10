上班太無聊！保全竟在價值2700萬畫作上「加眼睛」塗鴉

▲保全用原子筆在沒有五官的臉部，各畫上了眼睛。（圖／取自The Art Newspaper Russia）

實習記者廖翊慈／綜合報導

到畫展欣賞畫作，只能動眼不能動手。俄羅斯一幅由畫家萊波爾斯卡婭（Anna Leporskaya）所繪的作品《三位人物》（Three Figures），去年在葉利欽文教中心（Yeltsin Center）展出時，被民眾發現有遭到破壞，只見畫作中的人物，原本沒有五官的臉上，被各畫上了「2顆眼睛」，事後調查發現是值班保全所為，館方氣憤開除他，並表示將用法律制裁。

根據Daily Mail報導，俄羅斯凱薩琳堡（Yekaterinburg）的葉利欽文教中心（Yeltsin Center），去年12月時舉辦一場名為「非客體性的世界」（The World as Non- objectivity）的抽象畫展。2021年12月7日，2名民眾在參觀時，發現其中一幅由畫家萊波爾斯卡婭（Anna Leporskaya）所繪的作品《三位人物》（Three Figures）出現異狀，畫中3個人物原本都沒有五官，但左右兩旁的人物，臉上都被畫上了兩顆眼珠子。

葉利欽文教中心表示，這幅畫是從俄國的特列季亞科夫畫廊（The State Tretyakov Gallery）借來展出的，且在阿爾法保險公司（Alfa insurance company）投保了74萬英鎊（約新台幣2786萬元）。而他們調查後發現是一名首日值勤的保全所為，「我們已經鎖定嫌疑人是一名60歲的私人保全，他說是因為無聊所以才畫上去的，無論如何我們馬上解僱他了，並且報警處理。」

報導指出，藝術修復師表示，這幅畫作能以2470元英鎊（約新台幣9.3萬元）的金額修復，「所幸不會造成永久性的損壞」。據悉，警方以「蓄意毀損罪」對保全開出395英鎊（約新台幣1萬5000元）的罰款外，還有為期1年的矯正刑罰勞動。