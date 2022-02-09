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馬克宏：普丁承諾不讓烏克蘭局勢升溫　俄羅斯火速打臉

▲▼馬克宏、普丁兩人在克里姆林宮就俄烏衝突展開討論。（圖／路透社）

▲ 馬克宏及普丁7日於克里姆林宮就俄烏局勢進行討論。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏邊境劍拔弩張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行長達5.5小時的會談。馬克宏會後透露，普丁私下向他承諾，不會使烏克蘭危機惡化，但克里姆林宮迅速駁斥。

《衛報》報導，馬克宏7日赴克里姆林宮與普丁會談，接著前往基輔會面烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），會後表示，普丁在稍早的會談中向他明確承諾，不會使緊張情勢進一步升溫，但目前的僵局可能需要數月時間才能解決。澤倫斯基對此則感到懷疑，「我不太相信口頭上的承諾。我相信，每個政治家都可以透過採取具體措施，做到公開透明。」

結束基輔行程後，馬克宏馬不停蹄飛往柏林，與德國及波蘭領導人會晤。目前尚不清楚他二天來緊湊的外交活動是否真的促使普丁讓步，但有法國官員表示，普丁與馬克宏經過坦率對話後，承諾不會採取任何新的軍事行動。

然而，克里姆林宮很快就出面反駁。普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）8日向記者否認普丁向馬克宏承諾緩和局勢的說法，「這在本質上是錯誤的。莫斯科和巴黎無法達成任何協議，這根本不可能」，暗示與法國進行協議毫無意義。

佩斯科夫進一步表示，「法國是歐盟主要國家，也是北約（NATO）成員國，但不是領導人。這個集團是由一個非常不同的國家掌權，那我們談何協議？」

俄羅斯6艘海軍軍艦及1艘潛艦8日通過達達尼爾海峽，預計未來幾天內抵達黑海，參與海上軍演。歐盟高級外務代表波瑞爾（Josep Borrell）指出，這些軍艦使俄國本已相當強大的火力進一步增強，意味著「馬克宏的訪問很重要，但沒能帶來奇蹟。」

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