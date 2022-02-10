2寶爸絕望直播輕生　妻攔不住「跟著自殺」！他被救回老婆卻喪命

▲ 拉吉夫指控，國家稅務政策嚴重打擊生意。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度北方邦一名商人因生意太差、負債累累，無法承受龐大經濟壓力，在臉書上開直播訴說痛苦處境，說到一半竟絕望吞藥輕生，妻子趕緊上前阻止，恐怖過程全都對外播出，在網路上瘋傳，震驚眾多民眾。這名男子吞藥後雖幸運獲救，妻子卻不幸過世。

根據《新德里電視台》（NDTV），40歲男子拉吉夫（Rajiv Tomar）在北方邦巴格帕特（Baghpat）經營鞋類買賣，8日在臉書上開直播，悲憤指控總理莫迪（Narendra Modi）的商品及服務稅（GST）政策嚴重打擊生意。

拉吉夫哭著表示，「我不是反民族主義者，我相信這個國家，但我要告訴莫迪，你不是小商人和農民的好朋友。請改變你的政策」，接著就在鏡頭前吞下大量藥丸。他38歲的妻子普南（Poonam Tomar）見狀馬上逼他把藥吐出，但拉吉夫已將藥丸吞下，還呼籲觀眾盡可能分享這段影片。而普南無力阻止丈夫輕生，悲痛之下也跟著服毒。

觀看直播的網友報警後，這對夫妻雙雙被送醫急救，拉吉夫狀況危急，普南則不幸死亡。

拉吉夫和普南育有二子，分別為15及11歲。據稱拉吉夫陷入經濟困難已有一段時間，他的親戚卻毫不知情，「他是個非常快樂的人，從沒跟我們談過他的問題。」但附近商人坦言，新冠疫情嚴重影響生意。

這段約2分鐘的影片震驚社會，也受到政界關注。印度國民大會黨主席甘地（Priyanka Gandhi）表示，商品及服務稅、封鎖令對小商人及中小企業傷害最大，對普南的死深感悲痛，盼望拉吉夫早日康復。

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