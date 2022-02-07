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乖孫不睡覺！阿嬤火大殺死18個月嬰 　4歲童目睹：弟弟被扔去撞牆

▲▼兒童,嬰兒,寶寶,死亡,命案。（圖／示意圖／達志影像）

▲婦人被控殺死18個月大孫兒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度古吉拉特邦一名阿嬤不想幫忙照顧孫子，竟然把出生18個月大男嬰丟去撞牆，導致頭骨尚未發育完全的嬰兒頭破身亡。男子發現兒子莫名其妙死了卻找不出原因，結果發現4歲兒子臉上也有傷，才從對方口中得知真相。

事件發生在凱德布拉赫馬鎮(Khedbrahma)，男子塔科雷(Mukesh Thakore)因為30歲妻子離開他返回娘家居住，身為單親爸爸的他到外地工作時，只好把2名年幼孩子托給母親香蒂卡(Chandrika)照顧，沒想到返家時被告知18個月大兒子沙利許(Shailesh)已經身亡。

塔科雷向警方表示，「母親1月24日告訴我，沙利許生病了，被緊急送到醫院，可是我抵達時人已經死了，屍體正在太平間中，我的大兒子魯特維克(Rutvik)臉上有傷，似乎是被人打了」。

塔科雷向姊姊詢問之下發現，媽媽因為2名孫子晚上不乖乖睡覺，便動手打了他們，後來突然發現沙利許嘴裡流出東西，當場死亡。鄰居也透露，時常可以聽到香蒂卡把2個孩子打哭的聲音。

驗屍發現，沙利許死因為頭部受到重創，塔科雷後來大從兒子口中問出，奶奶常常生氣動手打人，還把2人摔到牆上或是地上，讓他決定到警局控告母親。目前警方已將香蒂卡逮捕，案件正在調查中。

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