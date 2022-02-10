大年初一泡湯疑心肌梗塞　調查局諮詢業務處前副處長猝逝同仁震驚

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

前年剛屆齡退休的調查局諮詢業務處前副處長楊以銘，今年春節前還跟老同事碰面敘舊，卻不幸在大年初一泡溫泉時猝逝，享年67歲，消息傳出，令許多昔日同仁備感訝異，楊以銘的妻子曾任內政部主任秘書，夫妻倆退休後都擔任慈濟志工，因逢防疫與過年期間，家屬決定低調不為楊以銘舉辦公祭，擇期另辦追思音樂會。

楊以銘是調查班第15期結訓，歷任台北市調查處社文組副主任、新北市調查處專門委員、調查局公共事務室科長、台南縣市合併後的台南市調查處副處長、調查局總務處專門委員，之後擔任諮詢業務處副處長，並於任內退休。

楊以銘家住調查局新店局本部附近，退休後仍常找昔日同仁串門子，他做過調查班的輔導員，當年所帶的學員目前也多半擔任主管，彼此熟絡，楊以銘身體硬朗，和妻子退休後都到慈濟當志工，尤其楊妻曾任內政部民政司長，在宗教界頗有知名度。

據悉，楊以銘是在大年初一（2月1日）到烏來泡湯，突然身體不對勁，疑因溫差導致心肌梗塞，送醫不治。除夕夜他還跟不少朋友互傳訊息拜年，隔天猝逝消息傳出，事前毫無徵兆，眾人難以置信。

家屬委託楊以銘的調查班同期同學、移民署前署長莫天虎代為處理與調查局昔日同仁的聯繫窗口，目前僅在自家布置靈堂祭拜，因逢防疫與過年期間，家屬婉謝外界慰問及致贈花籃，楊以銘的子女後天（12日）才能趕回國內，還須完成防疫隔離，家祭日期尚未敲定，但不會舉辦公祭，將擇期另辦追思音樂會供親友到場或線上參與。