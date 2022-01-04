菜鳥調查官結訓！前三名出爐　2學員創作期歌《從今以後》

記者黃哲民／台北報導

調查局最新一期結訓調查官、第58期調查班103位學員今上午舉行結業典禮，學員平均年齡26歲，男女各為52人與51人，其中27人有碩士學位，5人通過律師考試，13人通過高考、特考，結業成績前3名學員更分別來自現職會計師、法官助理與警官，都因嚮往調查局辦案工作而報考，總統蔡英文親臨致詞，期許結業學員未來不論擔任何種角色，都能堅守崗位、全力投入，成為優秀的尖兵。

▲法務部調查局調查班第58期結業典今天在調查局局本部舉行，總統蔡英文特別蒞臨致詞期勉學員在本職學能上更加精進，並與全體學員合影留念。本期前三名學員分別為陳玠安、陳欣汝及吳冠杰。（圖／記者湯興漢攝）

調查班結業典禮是調查局每年1月初的大事，第58期調查班最初有110人受訓，去年1月到調查局展抱山莊接受為期1年的訓練期間，史無前例碰上新冠肺炎第3級疫情警戒，諸多防疫隔離措施影響課程，包括暫停戶外訓練，全員在寢室看電腦線上教學，甚至一律回家居家視訊上課。

▲調查局調查班第58期結業成績前三名學員，第一名陳玠安（右），第二名陳欣汝（左），第三名吳冠杰（中） 。（圖／記者黃哲民攝）

不過在疫情警戒降級後，調查班密集補課，體能測驗、射擊訓練等術科全壓縮在2波各3、4周的時間內完成，且要求標準與先前各期學員相同，還得用3天時間騎單車縱貫全島、舉辦淨灘等活動，最後共103位學員及格結訓，因為受訓過程緊湊辛苦，學員們凝聚力極高，並由學員盧本承、彭醴璃分別作曲、填詞，創作屬於第58期學員的期歌《從今以後》。

結業典禮今天上午9時許在調查局本部舉行，全體學員舉手宣誓，並齊唱《從今以後》與播放自製的DV，看著受訓畫面的點點滴滴、唱到「記得那年、最美好的那年」時，許多學員情不自禁放大聲量，氣氛感人。

▲調查局調查班第58期學員結業典禮，學員代表簡以剛帶領全體學員宣誓。（圖／調查局提供）

師範大學資訊工程系畢業、自幼學過8年鋼琴的盧本承受訪指出，第58期曾被質疑在家受訓過太爽，所以他用旋律記錄同學們一起努力突破阻礙的感動，粉碎外界質疑，政治大學中國文學碩士彭醴璃謙虛表示，試試看學以致用填詞，希望沒有糟蹋同學寫的好旋律。

▲調查局調查班第58期結業學員盧本承（右）、彭醴璃（左）共同創作期歌『從今以後』。（圖／記者黃哲民攝）

總統蔡英文到場與結訓學員合照，致詞時肯定調查局保護企業人、拍影片建立全民安全防護意識，每項工作背後，都有同仁辛苦投入，總統期許結訓學員，未來不論參與任何案件偵辦，或擔任任何角色，都能堅守崗位、全力投入，隨時做好準備，因應各種新型犯罪手法。

總統說，相信結訓學員很快就能從工作中，學到很多實務經驗，成為優秀的尖兵，打擊犯罪、維護國家安全，更不要忘記投身調查工作的初衷，在崗位上始終懷抱使命感和熱情，總統並向到場觀禮學員家長說「恭喜」，恭喜家長們有優秀的子弟，投入國家的工作，「我們非常感謝！」

▲調查局調查班第58期結業學員， 由家人合影留念 。（圖／記者黃哲民攝）

▲調查局調查班第58期結業學員， 由家人合影留念。（圖／記者黃哲民攝）

今天到場觀禮的官員，包括國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、憲兵指揮部中將指揮官周廣齊，其中2位結訓學員是憲兵中尉隨班附訓，另有1名簡姓男學員原已通過國安特考並任職國安局，仍決定報考調查班，同期還有12人分別通過財稅、衛生技術、土木技師、監獄官、資訊處理等各類高、特考。