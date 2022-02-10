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辣模裸奔進球場　衝破1.4億元身價！「我職業生涯最聰明的舉動」

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／kellythekay）

▲凱莉在超級盃上裸奔後身價暴漲。（圖／翻攝自instagram／kellythekay）

記者崔子柔／綜合報導

在關鍵的時間點做出令人驚艷的行為，人生可能就此改變，模特兒凱莉（Kally Kay）前（2020）年就在美國NFL超級盃上裸奔，被拘留一天後，現在她的身價已突破370萬英鎊（約1.39億台幣）。

根據《每日星報》報導，凱莉當時在會場做出胡鬧行為，保全馬上替她套上衣服，並將她強拉出場，雖然凱莉沒有完全體現裸奔，但她已經達到目的，瞬間展開知名度。

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／kellythekay）

▲凱莉粉絲量瞬間暴增。（圖／翻攝自instagram／kellythekay）

凱莉被警方拘留一個晚上，隨後就有不少廣告業者看上她的流量，包括情色網站等都找上門，現在她的IG有超過37萬人追蹤。

凱莉曾說，她在超級盃的裸奔行為是「職業生涯最聰明的舉動」，眼看現在她的身價已經突破370萬英鎊，又過著超級奢靡的生活，似乎無法反博她的論點。

在凱莉之前其實就有類似事件，模特兒金賽（Kinsey Wolanski）2019年在歐洲冠軍聯賽決賽時衝入球場，同樣靠著火辣奔跑帶起知名度，隨之賺取共約442萬英鎊（約1.66億元台幣）的廣告收入。

▼凱莉身材曲線撩人。（圖／翻攝自instagram／kellythekay）

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／kellythekay）

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