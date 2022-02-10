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居隔陰轉陽變多　台大醫曝原因：被關起來才染疫

▲指揮中心2月9日記者會。

記者黃翊婷／綜合報導

國內目前累計已有8家防疫旅館爆發群聚感染事件，居隔「陰轉陽」的案例也變多。台大兒童醫院院長黃立民表示，由於Omicron的潛伏期較短，導致部分原本健康的人在入住防疫旅館後遭到交叉感染，希望指揮中心能好好重視「氣溶膠傳染」。

▲▼高雄防疫旅館清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄某防疫旅館進行清消。（資料照／記者賴文萱翻攝）

指揮中心9日說明，自去年12月本土疫情爆發以來，國內目前已有8家防疫旅館爆發群聚感染事件，還有16例境外移入個案改判為本土，分別為台北市5家7例、桃園市1家7例、新北市1家1例、高雄市1家1例。指揮官陳時中表示，有可能是接觸或是通風不佳導致病毒傳染。

除此之外，近期居隔期間陰轉陽的案例也變多了。根據《聯合新聞網》報導，台大兒童醫院院長黃立民指出，部分陰轉陽的個案可能是因為「被關起來」才染疫的，由於Omicron的潛伏期較短，防疫旅館在通風、空調上若有疏漏，這時如果有確診個案在附近房間，病毒就有可能透過氣溶膠傳染，因此希望指揮中心能好好重視這部分的問題。

新冠肺炎本土病例0210地理分布圖。（圖／疾管署）

▲國內自今年元旦起，累計已有629例本土個案。（圖／疾管署）

其實，早在桃園西堤、亞旭電腦群聚案爆發時，就有專家提醒注意氣溶膠傳播。精神科醫師潘建志也曾在臉書分享「氣溶膠十大生存指南」，他表示，雖然Omicron傳染力強，但有打疫苗、有應對的方法，大家不用過度恐慌。

氣溶膠十大生存指南：

一、打3劑，打mRNA。

二、外出離家時，減少室內停留時間，越短越好。

三、房間越小越危險，越多人同處一室越危險。

四、少人的野外>城市的室外>室內通風好>室內通風差。

五、N95>外科口罩>布口罩>沒戴口罩。

六、安靜>小聲講話>大聲講話>唱歌>吃東西。

七、辦公室、學校、醫院、商場請考慮使用：
1、紫外線殺菌燈
2、HEPA等級空氣清淨機
3、加濕器
4、CO2濃度計監測換氣率，控制在800ppm以下。

八、車上請開啟交換外部空氣的空調或開車窗。

九、檢查家中廁所換氣扇和管道間。

十、有症狀請篩檢，不要傳給伴侶和家人。

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