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歐洲推晶片法　官員：若無台灣「全球工廠3週關閉」

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟評估，台灣如果不出口半導體，全球工廠3週內會停工。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

歐洲聯盟日前公布「歐洲晶片法案」，希望確保歐洲晶片供給安全。據自由比利時報報導，歐盟執委布勒東在視察機構時向媒體強調，若台灣不再出口半導體，全球工廠會在3週內停止運作。

歐洲聯盟（EU）公布「歐洲晶片法案」（EU Chips Act）計畫，將投入超過430億歐元（約新台幣1兆3700億元）的公共和民間投資，同時也提供120億歐元，以補助尖端領頭科技的研究，為半導體產業化鋪路。

歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）昨天在比利時巡視晶片研究機構愛美科（IMEC，又稱比利時微電子研究中心）時向媒體強調，歐盟超過半數晶片需求都依靠台灣。

根據自由比利時報（La Libre Belgique）報導，布勒東指出，這是巨大的經濟風險，例如假使台海爆發軍事衝突，將會是「產業災難」。布勒東提醒，「若台灣無法再出口（半導體），幾乎全球工廠都會在3週內停止運作」。

法國科技顧問公司Yole Développement半導體事業負責人卓里維特（Emilie Jolivet）向法新社指出，「法國現今在製造半導體領域相當落後」。歐洲晶片法案是往前邁進的一步，但「必須和全球的行動進行比較，特別是亞洲」。她特別強調台灣大廠台積電（TSMC）光是2022一年就投資了360億歐元。

▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲以法國為例，在半導體上出現雙重依賴，設計依賴美國的英特爾等，製造則是依賴亞洲。（圖／路透社）

卓里維特表示，法國目前在半導體上出現「雙重依賴」。一方面是依賴美國設計的晶片，例如英特爾、美光（Micron）、輝達公司（Nvidia）、超微（AMD）；另一方面，則是仰賴亞洲製造它們，特別是台灣的台積電，此外也有南韓的三星與SK海力士（SK Hynix），中國也逐漸嶄露頭角。

台灣在半導體供應鏈中地位重要，布勒東記者會說明法案時就肯定台灣是「歐洲晶片法案」理念相近的夥伴，並強調台灣擁有許多專業知識，歐洲市場歡迎台灣企業合作。

這份希望讓歐盟在2030年市占率較現階段10%翻倍至20%的計畫還須獲得歐洲議會與成員國的投票通過。

為鼓勵大型工廠進駐以及小型企業革新，歐盟將額外挹注300億歐元的公共資金，對象包括外國集團，例如企圖投資歐洲的美國半導體製造大廠英特爾（Intel），歐盟期望，這份公共基金能拋磚引玉，引進更多私人投資。

全球晶片荒導致汽車業、手機業、電子類產品都在搶晶片，自由比利時報分析，「歐洲晶片法案」試圖與美國日前提出的「美國創新及競爭法」（U.S. Innovation and Competition Act）法案競爭，企圖儘快在境內增加半導體產能，解決過度依賴亞洲的問題。

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