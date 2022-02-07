「公視F4」男主播性騷女同事　帶她去茶水間上鎖關燈下場曝

▲公視台語台已婚男主播吳國禎，在公司茶水間對許姓女同事言語性騷擾。 （圖／翻攝自Facebook／吳國禎。講新聞、說歌詩 ）

記者黃宥寧／台北報導

台灣公視「台語台」已婚男主播吳國禎被捧為「F4」主播，豈料他前年遭1名菜鳥女同事申訴性騷擾，她指控吳2020年在公司走廊以（台語）問「我如果對妳腳來手來，妳會不會不喜歡」，甚至將她帶進茶水間小房間，更稱「選男友要選像我這種已婚的比較好」。女同事不滿遭言語性騷擾，向媒體爆料並對吳提告。士林地院日前審結，判吳須賠1萬6000元。

遭騷擾的女員工小琪 （化名）指控2020年6月中旬她在走廊遇見吳國禎，吳卻靠近她以台語問「我如果對妳腳來手來，妳會不會不喜歡？」由於她當時要去茶水間切水果，也拿起水果刀示意要吳不要靠近，吳才離開；豈料同年月26日她送節目流程稿要給吳，吳竟以曖昧語氣說要與她分享「秘密基地」便將她帶到無監視器且人煙稀少的茶水間小房間裡，過程中並向她說「選男友要選像我這種已婚的比較好」、「整個台內沒有人比我更適合當妳男朋友」等，並伸出鹹豬手碰觸小琪手背。

害怕的小琪不敢違逆，進入小房間後，吳竟將門鎖上並向她表示「我現在要做一件讓妳驚訝的事」，便關閉電燈，她嚇到無法反應，吳此時還反問她「妳怎麼沒有尖叫啊」，當下她才恍然回過神來逃離現場。

小琪原本以為隨著時間過去會淡忘上開經歷，但過了3個月，仍產生焦慮、失眠、發抖、過度換氣等症狀，經診斷為「廣泛性焦慮症」。她在同事支持下決定向電視台提出性騷擾申訴，電視台同年「申訴成立」，但吳也提出申覆，遭電視台申覆處理委員會決議「申覆不成立」。

▼已婚男主播吳國禎對女同事言語性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pexels）

小琪認為吳國禎的言行舉止，導致她感到敵意及遭冒犯，應屬性別工作平等法第12條第1項第1款的性騷擾，足以損害她的人格尊嚴，因此對吳提告求償20萬精神慰撫金及醫療費10430元。

吳國禎出庭向法官表示，公視決議小琪申訴成立，是因為認定以他的資歷及身分，單獨帶小琪到茶水間行為不妥當，造成她恐懼感，與性騷擾不同，決議不符合事實，不僅如此，小琪事發第2天因為過音有問題，不問其餘老師，卻在他上班時間外私訊詢問台語發音問題，甚至也多次到他粉絲專頁貼文按讚，可見小琪並沒有對他心生畏懼、避而遠之，認為求償並無理由。

法院審酌小琪指控2次性騷擾，同事出庭證稱，有目睹小琪在走廊吃水果刀對吳說，「你如果對我怎樣，我就會怎樣（拿著刀比劃）」看起來像在聊天，隨後小琪也曾向同事述說遭性騷擾過程。法官認，小琪指控吳國禎在6月中旬對她說的「腳來手來」證據不足，至於帶進茶水間經過則構成性騷擾，因此判吳國禎須賠精神撫慰金1萬6000元，全案可上訴。