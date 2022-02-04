陳雪生性騷擾道歉隔了1年半　回顧范雲控訴「被肚子頂三次」

▲立法院2020年7月14日審查監察委員資格，范雲控陳雪生用肚子頂她的背。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

民進黨立委范雲等了一年半，國民黨立委陳雪生1月28日終於為「國會性騷擾事件」公開道歉，為同僚爭議事件畫下句點。回顧立法院2020年7月14日審查監察院人事案，國民黨團占領議場而與民進黨爆發肢體衝突，事後范雲指控陳雪生用肚子頂她背部3次，涉及性騷擾，然而陳不僅未道歉，還嘻笑反嗆，范雲最後到台北地院提民事訴訟，去年12月判決出爐，陳雪生須賠償范雲8萬元。

范雲2007年7月14日上午在臉書表示，當時站在主席台，背後沒人並不擁擠，但陳雪生跑到後面，用的肚子頂她的背至少三次，當場斥責對方，「你用肚子壓我很噁心，這已經是性騷擾了」，但陳則反嗆，「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾。」。

范雲也指，自己當下對著同時攻佔主席台的國民黨委員們，包括立委蔣萬安說「國民黨的性別平等程度太差了，國民黨應該要教育自己的委員」，而作為國民黨書記長的蔣萬安當場默不吭聲，陳雪生委員從頭到尾都在嘻笑。

同日中午，陳雪生受訪回應，「我肚子本來就很大嘛！抗爭的時候碰到，要怎麼辦呢？無聊，真的是，她還開記者會作秀啊！無聊。」范雲則是再反嗆陳雪生的言論完全是「噁男」的行為與態度，且從頭到尾都嬉皮笑臉。

後來包括民進黨立委陳瑩、民眾黨立委賴香伶、時代力量立委王婉諭都力挺范雲，甚至還有26個婦團要求陳雪生道歉。

7月20日，范雲赴台北地院提告，並於8月14日向台北市府社會局提出性騷擾申訴。經過調查，台北市政府性騷擾防治委員第八屆第七次大會決議，確認陳雪生對她性騷擾事件成。

然而在台北市政府性騷擾防治委員決議結果公布後隔天，陳雪生已對范雲提出加重誹謗的告訴，一切都依照法律規定辦理，未來也不再對這個事件再做回應。陳雪生也說，「我肚子本來就比較大」，當時主席台是國民黨占領的位子，但范雲硬要擠進來，發生肢體衝突，「誰騷擾她？」

范陳法庭對決

范雲控告陳雪生案到2021年12月17日判決結果出爐。范雲認為陳雪生舉動充滿性暗示，已傷害她的人格，害她無端遭受非議，精神飽受痛苦，要求償精神慰撫50萬元。陳雪生堅稱沒有性騷擾惡意，與范雲相互卡位時，他雙手是搭在另2位藍營男立委肩上，就是避免一旦藍綠發生肢體衝突會撞到范雲，可是他肚子太大，不是故意的。

陳雪生也辯稱，自己回敬范雲指控的言語，雖然不優雅得體，卻是一般人通俗用語，毫無性別含意，他聲稱當時因被范雲不實指控而憤怒，加上避免被移轉抗爭焦點，若這樣就被說成性騷擾，將會「間接降低立委行使職務的力度及強度」，何況台北市府認定他構成性騷擾的處分，經他訴願，已被衛生福利部撤銷，代表他不必賠償。

法官審酌當時在場立委林楚茵、林宜瑾、李維德、陳以信等藍綠立委，在陳雪生是否構成性騷擾事件調查過程中的證詞，認定陳雪生確實有以腹部從後碰撞范雲背部的舉動，且在旁人勸阻制止時，回稱「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等語，而衛福部撤銷北市府認定陳雪生構成性騷擾處分的原因，是審查程序有瑕疵，並非已認定不構成。

法官指陳雪生事後對媒體回應范雲「神經病」、「往自己臉上貼金」、「我又不是餓死鬼」等語，帶有對女性的嘲諷、貶抑，加上在主席台的肢體碰觸和言語回敬，的確使范雲感受冒犯、敵意及羞辱而有損人格尊嚴，且這些言論不受立委言論免責權的保障。

法官認定陳雪生本案言行對范雲構成性騷擾，衡量雙方身分、地位與事發時的狀態，判陳雪生應賠償8萬元，可上訴。

另外，陳雪生反告范雲說他是「電車癡漢」，又誣指他在馬祖縣長任內性騷女部屬、是「馬祖王」等語，涉犯加重誹謗等罪嫌，台北地院今判范雲無罪。

▲在柯建銘見證下，陳雪生為性騷案向范雲道歉。（圖／翻攝自Facebook／范雲 FAN, Yun）

陳雪生道歉

范雲1月28日上午以「陳雪生委員公開向我道歉 國會性騷擾事件落幕」為題在臉書表示，經過一年半時間，陳雪生28日在民進黨立法院黨團總召柯建銘的見證下，向她公開道歉；這道歉，也讓自己再次更感同身受許多性騷擾事件受害者的心路歷程。

范雲說，自己是一個立委，能有公眾的關注、替自己發聲的管道，也有其他同事的支持。那麼其他尋常人民呢？他們得花多大的力氣，才能要到公道？「除了性騷擾事件本身，這一年半來，我經歷了行政申訴、民事及刑事告訴的漫長痛苦過程。三案勝訴終還給我基本的正義；而陳雪生委員今天的公開道歉，是台灣推動性別平等進程中，一個重要的範例。 」

范雲表示，她願意理解陳雪生在性騷擾事件發生後，各種直覺反應及言語反擊，很可能是因為在其人生中沒有接受過性別平等教育，不夠瞭解性別平等、對他人身體界線必須尊重的概念。「我希望這樣的道歉，能被關注，我也願意肯定他道歉的勇氣。」