中華女足7確診入住泰山集中檢疫所　侯友宜送上福袋、禮盒慰勞

▲侯友宜送給入住泰山集中檢疫所的中華女足國家隊成員禮盒，慰勞其辛勞。（合併圖／中華足協提供、翻攝自侯友宜臉書）

記者蘇晏男／台北報導

中華女足國家隊參加2022年女子足球亞洲盃暨2023年紐澳女子足球世界盃資格賽附加賽，展現強韌的拚戰精神，最終拿下第7名。一行人昨日返達國門，但不幸整團36人中有7人確診，入住新北市泰山的集中檢疫中心。為此，新北市長侯友宜準備平安祥虎福袋及三峽的茶點禮盒，慰勞她們不畏疫情，為國爭光。

「經驗的累積，會成就生命的厚度。謝謝中華女足國家隊，這群奮力拚戰的女孩們帶給我們太多的感動。」侯友宜9日下午在臉書表示，中華女足努力闖過了一關又一關，朝著暌違32年的世界盃邁進，即使關鍵時刻遭逢隊友染疫的考驗，也不曾灰心氣餒，奮戰到底，也許結果未能盡如人意，「但在場上奮力不懈的妳們，早已是我們心中最棒的女足隊」。

侯友宜向中華女足說，辛苦的妳們，終於在昨天傍晚風塵僕僕地回到台灣，36人中有6名球員及1名職員因檢測為陽性反應，住進了新北由飯店轉型的泰山集中檢疫中心。但請妳們放心好好休養，新北集中檢疫中心專業團隊，從膳食的準備到輔大醫療團隊進駐的運動醫學專家，一定也會盡全力守護妳們的健康。

侯友宜也透露，「我也準備了平安祥虎福袋還有三峽的茶點禮盒，送給每一位不畏疫情、一心一意為國爭光的妳們，真的辛苦妳們了！不論是待在集中檢疫中心的輕症選手，或是其他檢測陰性住在防疫旅館的選手，這一段時間，要記得好好補充營養，才能注入滿滿的健康與活力，附上一張祝福小卡片，謝謝你們的付出。希望收到的你們，一切平安，別忘了，好好休息、好好放鬆。」

侯友宜表示，也請大家再給這群辛苦拚搏的女孩們最多的掌聲，謝謝中華女足國家隊，妳們是最棒的。