想得出來、就做得出來　8年級女創客開發氣壓式升降桌獲好評

▲女創客王妤甄（右），進駐南方創客基地跟其他創客交流，開發「wellable」氣壓式升降桌，材質結合石英磚與合板，桌面防刮防燙，質感好、耐用度高，獲得不少好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

26歲女創客王妤甄，發揮maker「想得出來、就做得出來」精神，運用家中經營代理的氣壓棒為材料，開發出一款符合人體工學的氣壓式升降桌，不僅質感好、耐用度高，也能大幅減少維修費用，創意作品還獲得勞動部勞動力發展署「2021輔導青年參加國際社會創業家培訓競賽BeChangeMaker獎勵」台灣區潛力創新獎。

王妤甄說，現今市場上的升降桌多以電動馬達為主，但維修成本很高，很容易因放棄維修就變成廢棄家具，為解決這個問題，她想到可結合家中代理氣壓棒的事業，運用氣壓棒與模組化的設計，讓桌子每個零件都各自獨立、容易維修更換，這樣可大幅減少維修成本，避免廢棄家具的產生。

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大學學的是廣告傳播，王妤甄1年多前回鄉幫忙家中經營氣壓棒事業，因受疫情影響，為讓家中氣壓棒事業能多角化經營，於是她進駐勞動部雲嘉南分署南方創客基地，結合社會設計概念，花了超過9個月時間開發修正，完成這款名為「wellable」的氣壓式升降桌，材質結合石英磚與合板，桌面防刮防燙，質感好、耐用度高，獲得不少好評。

雲嘉南分署分署長劉邦棟強調，把創意變為現實，追求更美好的生活，這就是創客精神，南方創客基地設有共同工作空間，可讓創客們進駐，彼此分享經驗及技術交流，另基地這邊也規劃一系列輔導培育課程，希望協助進駐者能培養創新思維。

「多嘗試才知可不可行」，王妤甄說，學會善用工具很重要，南方創客基地友善的創作空間和專業設備，能讓創作實踐更具效率，除在開發過程中老師提供不少建議外，也能跟其他創客相互交流，她現在也持續進行升降桌的功能優化，希望有機會把產品商品化。

南方創客基地，是全國首間結合在地農業勞動力元素打造而成的創客工坊，每年服務約1萬5千人次，基地內除免費提供民眾使用雷射雕刻機、3D掃描機等數位機具設備外，也不定期舉辦工作坊、主題講座、交流會等活動，詳情可上南方創客基地粉專(https://www.facebook.com/southmaker/)或撥(06)635-6583洽詢。