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社會 社會焦點 保障人權

被喇叭嚇跑！PO網尋飼主警所安置　萌柴「嘟嘟」笑臉迎主人

▲萌犬「嘟嘟」走失，警方PO網找尋失主。（圖／桃園警分局提供）

▲萌犬「嘟嘟」走失，警方PO網找尋失主。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

馮姓男子帶著寵物柴犬「嘟嘟」到公園散步，因突然喇叭聲嚇到掙脫牽繩逃跑，員警據報將走失在路中安全島的「嘟嘟」帶回，並PO網找主人，引起眾多網友的關懷轉發，馮姓夫婦15日透過寵物醫院告知，前來警所認領，「嘟嘟」看到主人立即撲到馮先生的腿上、露出高興的｢笑容｣。

▲飼主馮姓男子到警所認領，「嘟嘟」笑臉迎主人。（圖／桃園警分局提供）

▲飼主馮姓男子到警所認領，「嘟嘟」笑臉迎主人。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所員警 13接獲民眾報案，有隻柴犬在馬路安全島上徘徊，經民眾合力安撫迷途的柴犬，暫時帶回警所予以安置，並透過臉晝「桃園爆報」PO文代為尋找飼主，引起眾多網友的關懷轉發分享。

▲並乖乖的依偎在馮太太懷中。（圖／桃園警分局提供）

▲並乖乖的依偎在馮太太懷中。（圖／桃園警分局提供）

飼主馮先生夫婦昨日透過寵物醫院告知，得知派出所安置了一隻柴犬，很像家裡走失的嘟嘟(公的、1歲多)，馬上趕到所內，嘟嘟一看到主人立即露出｢笑容｣，撲到馮先生腳邊，隨即乖乖的依偎在馮太太懷中。

馮先生說，12日晚上帶嘟嘟到公園散步，牠被突然的喇叭聲嚇到，掙脫牽繩逃跑，幾天來夫妻擔心的吃不下飯，因為沒有使用網路的習慣，不知道嘟嘟被員警安置了，幸好熟識的獸醫師轉告網路PO文，有隻柴犬在路上亂跑，員警已先行安置，建議他們可以到派出所認認看，結果真的是嘟嘟，讓夫妻倆陰霾的心情一下豁然開朗，對於大家的幫忙表達感謝之意。

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