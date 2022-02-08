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「鹹豬手＋露鳥俠」最愛出沒　苗栗2大恐怖地點

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口周邊，曾發生鹹豬手事件，被警方公布為「婦幼安全警示地點」。（圖／翻攝自谷歌地圖）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局婦幼隊，8日公布縣內曾發生伸鹹豬手、露鳥等性騷擾、公然猥褻等案件地點為「公館鄉苗25線與產業道路路口」周邊及「竹南鎮科學路45巷25弄與科學路45巷路口」周邊；這2處婦幼安全警示地點，用以提醒婦女、兒童及少年等弱勢族群注意安全，警方也將加強巡邏，防範被害的地點。

苗栗縣警局表示，「婦幼安全警示地點」係指近3年來曾有民眾通報或曾發生2造當事人為陌生關係婦幼被害案件（包括刑法妨害性自主罪、公然猥褻罪、妨害秘密罪、性騷擾防治法第25條性騷擾罪等性別暴力犯罪）之公共場所、路段，經警察機關依轄區特性評估確為應提醒婦女、兒童及少年等弱勢族群注意安全，防範之地點。

警方調查，苗25線與產業道路路口周邊，發生男子對不特定人涉嫌露鳥性騷擾，警方依公然猥褻罪嫌移送法辦；竹南鎮科學路45巷25弄周邊路口，發生陌生男子對園區下班返家女子涉嫌伸鹹豬手襲胸，2嫌也被警方依性騷擾防治法強制觸摸罪移送法辦。

警方也將在「婦幼安全警示地點」加強巡囉，並檢視現地照明及監錄等設備，周邊增加見警率，並設巡邏箱，結合民力加強巡守，對於疑似具病因性嫌犯，轉介至相關單位輔導治療， 加強民眾安全常識宣導。

警方也提醒民眾，如果遇到暴露狂或變態狂，記得小撇步，當對方出現不妥的言行，應立刻離開或制止，可隨身攜帶防身小物，以備不時之需，此外，注意冷靜應對，先確保自己的安全，若遭限制行動，勿過度刺激對方，善用手機，使用警政APP報案，並即時蒐證。

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