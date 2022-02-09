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解放軍狙擊手50公尺外一槍擊落水滴　300公尺鋼板遮擋的氣球也命中

記者魏有德／綜合報導

解放軍近日再度釋出士兵訓練戰技的影片，包括狙擊手在50公尺外瞄準命中風中落下的水滴、特警部隊在從叢林中用弓弩射破會反光的光碟片及駕駛各型導彈發射車的士兵繞8字環、高速通過窄橋等，行駛過程中還不能壓到放置在地面上的釘子等。

▲解放軍秀戰技。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍狙擊手田家雨。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，狙擊手在寒風中瞄準50米（公尺，下同）外擊中下落的水滴，風力每秒5米，水滴被吹得左搖右晃，同時，靶車正在移動，水滴墜落的軌跡令人難以判斷。作為射擊目標的水滴連接著炸藥包，只要滴落下來就會爆炸，狙擊手只有在在規定次數內擊中水滴才算完成任務。

影片中這名狙擊手名叫田家雨，他在50公尺外採取跪坐射姿勢瞄準水滴，脫靶幾次後，接連脫靶幾此後，手裡的狙擊槍只剩最後一發子彈，只見他先調整呼吸，最後終於命中水滴，完成這項高難度的訓練任務。

▲解放軍秀戰技。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍狙擊手開槍命中水滴。（圖／翻攝央視軍事）

田家雨此前也曾經嘗試在300公尺外挑戰被鋼板遮住的氣球，他只能藉由一根擺動的細繩來判斷氣球的位置。然後，在看似西部荒地上的氣球被風吹得亂晃，大幅增加瞄準的難度。同時，子彈若擊中鋼板，方向也會產生變化，只見田家雨冷靜扣下板機，子彈穿透鋼板命中氣球。

▲解放軍秀戰技。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍導彈發射車駕駛進行技術訓練。（圖／翻攝央視軍事）

除解放軍狙擊手在影片中大秀百步穿揚的技巧，還有特警部隊在叢林中的訓練紀實。特警部隊士兵透過手中的弓弩，在陽光照射下必須得擊中掛在遠處樹梢上，會反光的光碟片，結果一箭穿心，成功擊中直徑約1.2公分的光碟片中心。

至於戰場上的導彈發射車，則須在暫時不斷變換位置以躲避敵方的追蹤反擊，因此，對導彈發射車駕駛的技術要求含金量高出許多。影片中的駕駛兵要在練習場繞8字環而不能撞到標桿，同時，還得避開路面旁的釘子，車速過慢也會被判定不及格。

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