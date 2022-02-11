　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

解放軍秀前衛12防空導彈抗干擾影片　網友歪樓：記者姊姊很漂亮

記者魏有德／綜合報導

解放軍近日公布一段自製的前衛-12單兵便攜式防空導彈抗干擾實彈演練影片。影片中，1枚前衛-12導彈先後發射，在飛行中遭遇無人靶機釋放8枚誘餌彈，不過，前衛-12導彈未受影響，仍精準擊中目標靶機。影片釋出後，不少軍事迷在微博上熱烈討論抗干擾技術成果，也有網友歪樓稱，影片中的央視記者很漂亮，提醒她要戴上耳塞保護自己。

▲解放軍前衛-12單兵便攜式防空導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍前衛-12單兵便攜式防空導彈。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，國產QW－12（前衛－12）單兵便攜式防空導彈在靶場進行8枚誘餌彈的抗干擾測試，目前還沒有其他國家同類型導彈，公開展示過這樣的能力。此外，為紀錄數據，這次測試是由射手在發射架上完成。

「靶機的紅外線光源已點亮，兩名副射手也撤出發射架，主射手已經瞄準目標.....。」一名《央視》女記者劉飛在現場直擊這場測試並描述經過。當導彈發射時，劉飛因背對發射架，還因為現場發射時的音爆而被嚇到摀起耳朵。

▲解放軍前衛-12單兵便攜式防空導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲影片用慢動作解析前衛-12防空導彈發射過程。（圖／翻攝央視軍事）

根據解放軍此前公布的前衛系列導彈，並未出現過前衛－12的型號，部分軍事迷推測是前衛－2型的改良版，用以測試更多符合現代化戰爭的先進技術。前衛－12單兵便攜式導彈可以打擊低空飛行的直升機、固定翼飛機、巡航導彈及無人機等目標。

影片也用慢動作解析前衛－12導彈的發射過程，導彈擊發後，由膛上的助推發動機將彈體彈出發射筒外，飛出一段安全距離後，彈上的主發動機在空中點火，推動導彈加速升空，直撲空中目標。

▲解放軍前衛-12單兵便攜式防空導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲央視記者在前衛-12導彈測試現場感受膽彈發射時的震撼力。（圖／翻攝央視軍事）

影片發出後，不少軍事迷留言表示，「能讓你看到的，已經不是最先進的」；「該不會是直播帶貨」；「該不會是廣告，外貿型？」；「誘餌彈在目標前方，導彈當然先幹目標」。也有部分網友歪樓，「記者小姊姊好漂亮」；「對不起，只顧著看女主播了」；「記者戴個耳塞保護一下吧」。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／太原夜市確定熄燈！　最後營業日曝光
快訊／新北＋3　可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊
本土Omicron症狀分析一次看！　成人最常喉嚨痛
快訊／李靚蕾控「慘被王力宏凍結帳戶」：子女扶養費也不付
快訊／高雄+13！入住防疫旅館遭傳染　再傳12親友
快訊／《RM》哈哈確診！　主持群染疫第4人
快訊／高雄大量足跡出爐　逛台灣燈會、吃丹丹漢堡
快訊／「可不可」增1員工確診！　放假曾到中南部玩
快訊／高雄情侶群聚擴及砂石廠+12！　老闆女兒確診「台南唸高
快訊／跨縣市5姐妹染疫擴大！　新北大姐、高雄五妹都確診
快訊／高雄10歲童過年聚餐確診　不明感染源找到了！　
桃園+2「日翊物流一家七口確診」　其中1人未隔離
板橋群聚染Omicron定序出爐！　打工妹男友確診
快訊／陸委會「將註銷她台灣戶籍」　陳竹音回應了
快訊／今本土+18！　境外暴增61例
LIVE／女高中生一家三口確診！　陳其邁最新說明
LIVE／南北確診連爆！　陳時中最新說明
36D辣女無套吹！　老司機掏3000洗殘廢澡慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

精神控制4000人！　「心靈茶吧」10女被性侵、1人精神錯亂跳樓亡

解放軍秀前衛12防空導彈抗干擾影片　網友歪樓：記者姊姊很漂亮

「徐州8孩母」最新畫面曝！淪性奴24年　被救出卻哀求：放我走吧

人工流產數量大增　陸開展干預「未婚人群」專項行動

陳巍「辱華、恐同」罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽：猩猩鑿冰

要讓兒子渣一點！ 陸知名投資人自豪兒子有2個女朋友「比我厲害」

「天價神酒」一瓶25萬！太上老君托夢研發　網虧慘：喝完活200歲

逾萬港人避疫塞爆深圳灣！「闖關者」通宵等隔離　有人滯留34小時

兩岸拼疫苗！科興Omicron疫苗本月臨床試驗　有望5月供應

港府欲求助內地提升檢測量至60萬次／日　擬建港版火神山應對

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

精神控制4000人！　「心靈茶吧」10女被性侵、1人精神錯亂跳樓亡

解放軍秀前衛12防空導彈抗干擾影片　網友歪樓：記者姊姊很漂亮

「徐州8孩母」最新畫面曝！淪性奴24年　被救出卻哀求：放我走吧

人工流產數量大增　陸開展干預「未婚人群」專項行動

陳巍「辱華、恐同」罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽：猩猩鑿冰

要讓兒子渣一點！ 陸知名投資人自豪兒子有2個女朋友「比我厲害」

「天價神酒」一瓶25萬！太上老君托夢研發　網虧慘：喝完活200歲

逾萬港人避疫塞爆深圳灣！「闖關者」通宵等隔離　有人滯留34小時

兩岸拼疫苗！科興Omicron疫苗本月臨床試驗　有望5月供應

港府欲求助內地提升檢測量至60萬次／日　擬建港版火神山應對

獨／駕保持捷搶銀行怪盜起底　7年前豪擲300萬買車送妻還PO網炫耀

高雄情侶檔擴及砂石場「定序與高雄港相符」　羅一鈞：從2方向溯源

中研院發表自製「Omicron次世代疫苗」　陳時中：期許繼續努力

Omicron境外基因定序+18「多是從亞洲國家來」　國內累計246例本土

桃園高雄2防疫旅館爆群聚　3境外移入改判本土案例

初見10分鐘收編！賓士喵進門2天黏TT　爸疑：養到狗了？

羽生結弦忍踝傷拚4周半跳：右腳沒什麼感覺　坦承失望但沒遺憾

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

台中第三大！太原夜市確定月底熄燈　業者爭取續租不成恐成絕響

只為了1萬元債務大白天街頭砍人　債主傷可見骨兇嫌陸續到案

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

大陸熱門新聞

女星嗆「你打我阿」　遭霸凌摑掌飛踢滿嘴血

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

徐州8孩案證實涉人口拐賣　父親3人被刑拘

羽絨衣成本300專櫃賣7000！業者道歉了

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

人妻冬天用熱水洗碗挨罵 網友反諷奶奶：幾歲人還不會做家事

陳巍辱華、恐同罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽

精神控制4000人！「心靈茶吧」7人亡

天價神酒一瓶25萬！太上老君托夢研發

徐州八孩母不是唯一！　同村「吊死鬼」更慘

人工流產數量大增　陸出手干預

港恐日增2.8萬例！專家建議封城

解放軍秀前衛12防空導彈抗干擾影片 網友歪樓：記者姊姊很漂亮

要讓兒子渣一點！ 陸知名投資人自豪兒子有2個女朋友「比我厲害」

更多熱門

相關新聞

北韓自誇試射震撼世界：只有我們敢嗆美國！

北韓自誇試射震撼世界：只有我們敢嗆美國！

北韓（朝鮮）從今年1月以來進行高達7次的飛彈試射，包括試射極超音速飛彈、中遠程彈道飛彈（IRBM）火星-12型，北韓外務省昨（8）日坦承上述軍事舉動是朝著美國而來，除了勇敢宣示國家防衛自主權，更大膽表示，「只有我國（北韓）敢將美國本土納入飛彈射程圈內」，認為自己是世界少數擁有核武、極超音速飛彈的國家。

美售台愛國者飛彈升級系統 陸國防部：強烈要求立即撤銷軍售計畫

美售台愛國者飛彈升級系統 陸國防部：強烈要求立即撤銷軍售計畫

解放軍狙擊手50公尺外一槍擊落水滴 300公尺鋼板遮擋的氣球也命中

解放軍狙擊手50公尺外一槍擊落水滴 300公尺鋼板遮擋的氣球也命中

庫爾勒空軍部隊裝備殲-20戰機　西部戰區首例

庫爾勒空軍部隊裝備殲-20戰機　西部戰區首例

北韓試射飛彈！日媒：暗示已進行實戰部署

北韓試射飛彈！日媒：暗示已進行實戰部署

關鍵字：

解放軍大陸軍武導彈單兵肩射飛彈抗干擾干擾彈

讀者迴響

熱門新聞

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

快訊／今本土+18！境外暴增61例

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面