解放軍秀前衛12防空導彈抗干擾影片　網友歪樓：記者姊姊很漂亮

記者魏有德／綜合報導

解放軍近日公布一段自製的前衛-12單兵便攜式防空導彈抗干擾實彈演練影片。影片中，1枚前衛-12導彈先後發射，在飛行中遭遇無人靶機釋放8枚誘餌彈，不過，前衛-12導彈未受影響，仍精準擊中目標靶機。影片釋出後，不少軍事迷在微博上熱烈討論抗干擾技術成果，也有網友歪樓稱，影片中的央視記者很漂亮，提醒她要戴上耳塞保護自己。

▲解放軍前衛-12單兵便攜式防空導彈。（圖／翻攝央視軍事）

《央視軍事》報導，國產QW－12（前衛－12）單兵便攜式防空導彈在靶場進行8枚誘餌彈的抗干擾測試，目前還沒有其他國家同類型導彈，公開展示過這樣的能力。此外，為紀錄數據，這次測試是由射手在發射架上完成。

「靶機的紅外線光源已點亮，兩名副射手也撤出發射架，主射手已經瞄準目標.....。」一名《央視》女記者劉飛在現場直擊這場測試並描述經過。當導彈發射時，劉飛因背對發射架，還因為現場發射時的音爆而被嚇到摀起耳朵。

▲影片用慢動作解析前衛-12防空導彈發射過程。（圖／翻攝央視軍事）

根據解放軍此前公布的前衛系列導彈，並未出現過前衛－12的型號，部分軍事迷推測是前衛－2型的改良版，用以測試更多符合現代化戰爭的先進技術。前衛－12單兵便攜式導彈可以打擊低空飛行的直升機、固定翼飛機、巡航導彈及無人機等目標。

影片也用慢動作解析前衛－12導彈的發射過程，導彈擊發後，由膛上的助推發動機將彈體彈出發射筒外，飛出一段安全距離後，彈上的主發動機在空中點火，推動導彈加速升空，直撲空中目標。

▲央視記者在前衛-12導彈測試現場感受膽彈發射時的震撼力。（圖／翻攝央視軍事）

影片發出後，不少軍事迷留言表示，「能讓你看到的，已經不是最先進的」；「該不會是直播帶貨」；「該不會是廣告，外貿型？」；「誘餌彈在目標前方，導彈當然先幹目標」。也有部分網友歪樓，「記者小姊姊好漂亮」；「對不起，只顧著看女主播了」；「記者戴個耳塞保護一下吧」。