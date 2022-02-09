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嬤為「6歲以下免費」謊報孫女年齡！女童一句話讓全場超尷尬

▲▼阿嬤為了用飯店優惠謊報孫女年齡，被女孩一句話打臉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO去吃下午茶遇到一個不太能理解的事情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

飯店餐廳有時會推出幾人同行或幾歲以下孩童免費的優惠。就有一名阿嬤帶著孫女到飯店吃下午茶，疑似貪圖「6歲以下免費」，而謊稱小孩才5歲，沒想到女童的「一句話」，讓全場瞬間陷入尷尬，就連目擊民眾都覺得傻眼。

一名網友在「爆怨公社」發文表示，日前他到一家飯店吃下午茶，飯店規定「6～12歲小孩350元，6歲以下免費」。排隊進場時，前面一名大嬸帶著一個小女孩等候入座，目測約6歲左右。服務生問大嬸：「幾位用餐？」大嬸回：「一位，小孩不算錢吧？」服務生：「我們6歲以下小朋友是免費的。」大嬸說：「她5歲！」

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一旁的小女孩聽到後突大喊「我6歲了！」服務生當場愣了一下，阿嬤立刻斥責女孩「妳五歲而已，不要吵」，但小女孩依舊堅持「我吃過生日蛋糕了！阿嬤！」大嬸有些生氣說：「我說妳五歲就五歲」要她閉嘴，小女孩最後生氣哭著說：「我媽媽說我已經6歲了！」而阿嬤還是堅持只有一位，服務生只好尷尬地同意後帶著2人進場用餐。

原PO表示，每個小孩都希望快點長大，所以會自己增加年紀，也能理解消費者想要省錢的心態，但是直接在孩子面前說謊是不對的，「是我認為完全不能接受的『惡』」，會帶來最壞的身教，讓他們的價值觀變得扭曲。

網友看完認為，或許只是虛歲和實歲的差異而已，「我猜，老人家的歲數定義不一樣吧！有虛歲實歲，農曆國曆生日的，但小朋友不會懂的，才會那麼堅持吧！」、「年尾生的小孩虛歲和實歲有時會差到2歲」、「不能全信孩子啊！孩子自己會自加歲數，非常尷尬。是說這時拿健保卡出來就好啦」。

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