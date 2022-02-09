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30歲啃老宅男被轟出家門　竟私擁千萬資產！眾人指因這點被拋棄

▲▼網咖,宅男,網路沉迷,遊戲。（圖／PAKUTASO）

▲30歲男整天待在家，被親人趕出家門。（示意圖／PAKUTASO）

記者崔子柔／綜合報導

一名男子28歲從頂大研究所畢業後，都宅在家裡沒有工作，在30歲那年被親人轟出家門，但事實上，他每天很晚睡是因為在玩歐美股市和期貨，資產累積已有近千萬元，卻不想讓家人知道他在幹嘛。

該男子的堂哥日前在Dcard發文指出，堂弟被趕出家門後來找他吐苦水，解釋他從18歲就開始玩加密貨幣，「而且和朋友們就有自己的礦場…雖然念理工科系，但他都在玩金融，不論是台股、美股或者期貨、基金等他都有涉略」，每天晚睡、看起來很累，則是因為玩歐美股市和期貨。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，即使堂弟的資產已經累積近千萬，但仍不想讓家人知道他靠什麼賺錢，「因為我伯父年輕時因為股市失利賠了很慘，甚至房子都被拿去抵押，所以他們家人對股市很反感」。

原PO指出，伯父一家認為堂弟應該投入科技業，但堂弟覺得「與其當工程師受氣還不如學投資賺錢比較快樂」，讓原PO也相當苦惱，想著該如何和親人解釋堂弟有投資的能力，「不然他永遠都被親友說閒話說他只是一個無所事事的啃老族」。

文章曝光後，不少網友則認為，原PO堂弟會被趕出家門，最關鍵的原因就是沒有給孝親費，紛紛留言表示「他是不是都沒給家裡錢才會被當白吃白喝的啃老族」、「沒有孝親費，但都住在家吃家裡，明面上這樣看真的很像啃老欸」、「他刻意這樣隱瞞，家人會擔心也很正常，自己先放棄溝通在做甚麼工作，就不要怪對方誤會吃軟飯」、「至少也要表示一下有在賺錢，幫忙出個水電之類的吧，整天在家不說在幹嘛，別人以為沒有在做有意義的事情，被當成啃老廢物其實不難理解」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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