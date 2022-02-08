快訊／板橋1家4口確診！小女兒無症狀感染源難追　發病日推估2月5日

記者杜冠霖／新北報導

新北市8日爆出板橋區1家4口確診，其中小女兒（案19346）在台北市信義區某會計師事務所上班。新北衛生局長陳潤秋表示，小女兒本身是沒有症狀，根據她個人回想，在5日有一點點流鼻水，發病日目前會放在5日或採檢的7日，而1-7日是可傳染期，衛生局會將她這段期間的足跡公布。

新北市衛生局下午公布案19346公共場所足跡，集中在板橋、新莊，另外也頻繁搭乘捷運板南線，也曾轉乘松山新店線、淡水信義線。

根據指揮中心資料，新北這4例個案是一家四口的妹妹（案19346）因為生病不舒服自我快篩發現陽性，後續其父親（案19353）、母親（案19354）、姐姐（案19355）3人接觸者採檢確診，除媽媽疫苗接種狀況還在調查，其他都有打至少2劑疫苗，但妹妹非突破性感染，父親則完成3劑疫苗。

另外，侯友宜昨（7日）受訪也表示，「這個禮拜是非常重要的一個觀察期」，2月11日新北市會開學，也還要觀察開學後，孩子在這段時間的移動，成為防疫上的ㄧ個重要的挑戰。

侯友宜表示，要觀察疫情有沒有從社區裡面以及因為春節期間的移動擴散出來，未來在微解封方面，起碼要看到境外移入、境內管控、疫苗覆蓋率；新北市的疫苗覆蓋率在春節期間從2成5一直要衝到快3成，希望大家來施打疫苗。

▼案19436足跡。（點圖放大／新北市政府提供）

