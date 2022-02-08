快訊／板橋1家4口確診「感染源不明」　侯友宜：立即匡列接觸者25人

記者楊蕓／新北報導

新北市8日爆出板橋區1家4口確診，其中小女兒在台北市信義區某會計師事務所上班。新北市長侯友宜召開記者會說明，今天新增1例本土個案及3例居隔陽性，新北市立即匡列接觸者25人、居家隔離18人，感染源不明。

根據指揮中心資料，新北這4例個案是一家四口的妹妹（案19346）因為生病不舒服自我快篩發現陽性，後續其父親（案19353）、母親(案19354)、姐姐(案19355)3人接觸者採檢確診，除媽媽疫苗接種狀況還在調查，其他都有打至少2劑疫苗，但妹妹非突破性感染，父親則完成3劑疫苗。

衛生局進一步說明，案19346為20多歲女性，北市某科大學生，已接種兩劑疫苗，目前寒假期間未到校，因年假結束實習工作的公司要求快篩，2/6晚間自行使用家用快篩劑呈現陽性反應，2/7醫院採檢PCR陽性、Ct值20.36，收治專責病房治療。居住地板橋區。

衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列三名同住家人隔離採檢，2/8三人PCR結果均為陽性，父親（案19353）Ct值19.6、母親（案19354）Ct值25.6、姐姐（案19355）Ct值28.9，三名家人均無症狀，收治專責病房治療。

衛生局表示，目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中。個案與父親及姊姊3人工作地及足跡涉及他縣市，目前均已經通知進行疫調匡列採檢及清消等防疫作為，感染源目前仍須進一步擴大調查釐清。