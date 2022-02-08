賺很大！拖吊車載報廢車上國道　路肩見故障車...竟一起拖走

記者黃孟珍／苗栗報導

1輛載著報廢車的拖吊車，6日行經國道3號時，路肩發現1輛故障車，竟直接停車，先將車上報廢車放下後，隨後又把故障車拉上，再拖著報廢車一上一下的離開，整個過程都被後方行車記錄器拍下PO網，立刻引發民眾議論；高公局表示，將對拖吊業者記點警告，連續2次警告，3年內該車將不得在國道作業。

▲1輛拖吊車載著報廢車輛行駛國道3號時，見路肩有故障車，竟停車「順便」將它載走，一拖一拉險象環生。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

據目擊民眾表示，6日傍晚6時左右，自己開車在國道3號南下154公里時，發現1輛載著報廢車輛的拖吊車，看見路肩停放1輛故障的廂型車；拖吊車竟立刻停路肩，先將報廢車卸下後，再把廂型車拉上拖吊車，隨後將報廢車上架，就這樣一上一下的把2輛車拖離現場。

後方民眾看傻了眼，將影片PO上網，網友紛紛表示「這樣是可以的嗎」、「直接就這樣停路肩啊」、「算超載吧」、「不顧用路人安全啊」…等等。

高公局中區分局交通管理科長吳淵展表示，國道拖吊車作業，不論是裝載或拖行，只能使用一種拖吊方式，不能兩種同時使用，這輛拖吊車很明顯違規拖吊，高公局將記點警告一次，連續發生2次警告後，3年內該車輛及該人員不能在高速公路進行拖吊作業；也呼籲拖吊業者遵守規定，以免受罰。

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