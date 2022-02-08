天冷燒柴取暖引大火！頭份山區倉庫焚毀　宮主轎車燒成廢鐵　

▲頭份市山區1處鐵皮工寮發生火災，停放在工寮旁的轎車也遭到池魚之殃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市山區1間宮廟旁的鐵皮倉庫，7日下午發生火災意外，熊熊火勢瞬間吞噬整間鐵皮屋，導致屋頂坍塌、裡面物品全都燒成灰燼，連宮主停放在外的小客車也慘遭燒毀；經初步研判，起火原因為燒柴取暖不慎所引起，至於火災造成的財產損失，還待估計中。

苗栗縣消防局表示，7日下午3時04分接獲報案，稱在頭份市興隆里興三街廟旁之工寮冒出黑煙且傳出爆炸聲響；立即派遣頭份分隊共6車11人至現場搶救，並同時派遣三灣、竹南分隊及頭份義消分隊前往支援。

▲▼這場火災不僅燒毀了鐵皮倉庫，還把停放在屋外的轎車燒光；高溫甚至還把宮廟前的燈籠都融化了。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

人員抵達後，發現宮廟旁的雜物間冒出大量濃煙並波及一旁之自小客車，自小客車已經全面燃燒。由於宮廟前之廣場有鐵皮屋頂，造成自小客燃燒所產生之濃煙及高熱無法迅速散去，縱使火災初期民眾有使用水桶嘗試滅火，仍無法將火勢撲滅。

消防人員花了不到1小時就將火勢撲滅，總計燃燒約20平方公尺工寮，並殃及轎車與機車各一輛，所幸都沒有人員傷亡；初步研判為天氣寒冷，民眾在室內燃燒木柴取暖不慎所引發火災。

頭份分隊在此呼籲民眾，適逢冬季天氣寒冷，民眾若有取暖的需求，切勿於室內燃燒柴火或木炭取暖，除了容易引燃周遭之易燃物造成火災發生外，於室內燃燒木柴等燃料易有可能造成一氧化碳中毒，切勿因為一時取暖而造成嚴重的火災，得不償失。

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