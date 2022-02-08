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上班族簡報救星！上台報告技巧懶人包　照步驟做就能上手

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，會議，開會，報告，簡報，專業形象。（圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

▲上班族常有需要簡報或報告的情況。（示意圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

記者林育綾／綜合報導

很多上班族或學生都會面臨工作簡報、課堂報告等情況，或是各種場合的自我介紹，但如果沒有機會常常磨練，就難以達到吸睛效果。說故事達人曾培祐擅長「吸睛教學」與「有感表達」，如今也在新書分享相關技巧，可說是上台報告的技巧懶人包，簡單的步驟就能設計出言之有物的內容，可說是必備兵法！

曾培祐經常在各行各業授課，也到校園演講，提到他每次分享「上台表達技巧」時，都會滿心期待問聽眾，「你聽過有人說『表達很重要，要把表達技巧練好』這句話，也表示認同的，請舉手？」而他說，通常在場的人都會舉手；但當他再問「認為自己有不錯的表達技巧，能夠言之有物，讓聽者印象深刻」時，幾乎沒人舉手。

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他表示，原以為大家是謙虛，結果隨機點了幾位聽眾上台自我介紹，或針對某個主題分享，就立刻發現，他們真的不是謙虛。「我感到很好奇，如果有人說表達很重要，而我們也認同這件事，為什麼認為自己表達技巧還不錯的人那麼少？」、「從知道表達很重要，到上台表達能『言之有物，讓聽者印象深刻』，這中間到底出了什麼問題？

直到有天，他向準備投入職場的新鮮人演講時，問了第三個問題「這學期你曾有上台報告的，請舉手？」現場共有將近200位聽者，卻只有不到5位舉手。他才發現，「大家都知道表達技巧很重要，但其實沒有足夠機會磨練上台表達技巧。學了再多，沒有機會練習或練習機會少之又少，等到真正重要的上台機會到來時，一定無法活用曾經學過的表達技巧。」

他也比喻，「這就像開車，拿到駕照後一定要讓自己開車四處逛逛，如果拿到駕照後卻長達三個月或半年沒有實際上路的經驗，等到真正需要開車時，可能早把開車技巧忘光了，甚至沒有勇氣坐上駕駛座。」

▲▼《表達吸睛》幫助人們學會上台報告言之有物，讓聽者印象深刻。（圖／遠流出版）

▲《表達吸睛》幫助人們學會上台報告言之有物，讓聽者印象深刻。（圖／遠流出版）

曾培祐在去年出書《極度吸睛》之後大獲好評，如今再度受邀遠流出版新書《表達吸睛》，他說，「兩本都是在談上台吸睛技巧，差別在於，前者是寫給所有需要上台教學、演講的講師、老師們，而後者則是上台簡報、報告時，若想讓報告的內容更有說服力、讓聽者印象深刻，可以從中找到許多簡單又實用的步驟和方法。」

他也在書中前言提到，《表達吸睛》是他在了解大部分聽者的真實情況後，重新設計的上台表達內容，針對對每一種上台情境，像是「5至10分鐘的上台報告」、「和一群人一起報告或不同場合的自我介紹」等，都有清楚的步驟，照著做就能設計出言之有物的內容，再透過不斷地練習，就能讓聽者印象深刻。

「總的來說，這本書就是關於上台技巧的懶人包，讓知道上台很重要、但平常沒機會常常上台表達的人放在手邊，等需要上台時，一翻就能照著步驟做，立刻就能上手。每個人一生中一定會有多次重要的上台報告機會，例如面試、向主管或客戶簡報等，當機會來臨，這本書能幫你一把。

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