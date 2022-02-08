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屏東偏鄉犬貓絕育開跑　飼主未辦理最重罰25萬

▲屏東縣犬貓絕育活動2月份開跑 。（圖／屏東縣政府農業處提供）

▲屏東縣犬貓絕育活動2月份開跑 。（圖／屏東縣政府農業處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府「111年度偏鄉犬貓絕育活動」於2月份開跑，屆時將採各鄉巡迴方式辦理，加強偏鄉動物醫療資源量能，提升民眾對動物保護觀念，及飼主對寵物管理責任，降低戶外遊蕩犬貓族群數量，改善村里間人與動物之衝突。

今年偏鄉犬貓絕育活動，主要在屏東縣28個鄉鎮(高樹鄉、里港鄉、鹽埔鄉、九如鄉、麟洛鄉、長治鄉、萬巒鄉、竹田鄉、萬丹鄉、新埤鄉、枋寮鄉、枋山鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、枋山鄉，三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉)辦理，針對有飼主之家犬、家貓、半放養犬貓及無主遊蕩犬貓為主要絕育對象。

農業處處長鄭永裕說，依「動物保護法」規定，飼主應為所飼養之犬、貓絕育，違者可處新台幣5萬至25萬元，縣府2月份開始辦理偏鄉免費絕育活動，民眾可把握機會，趕快為自己的寵物絕育，想要參加活動的民眾，可以上網(屏東縣政府農業處動物保護及保育科官網活動訊息)或洽在地鄉公所預約。

農業處表示，參加活動之飼主須注意自家犬貓生理狀況，並遵照獸醫師醫療建議施行。
 活動注意事項：
1. 飼主須年滿20歲且設籍屏東縣。
2. 每場次公母犬貓限額25隻，每位飼主限1-2隻寵物名額，原 則採事先報名，現場報名者需待預約者未到並視狀況予以候 補。
3. 接受絕育犬貓必須打寵物晶片，有飼主之犬貓必須辦理登 記，流浪犬貓得以剪耳替代寵物登記，如已植入過晶片請攜帶證明。
4. 絕育犬貓請於手術前12小時內請務必禁食，水適量避免麻醉 後嘔吐食物堵住食道窒息。
5. 請飼主自行攜帶術後保暖毛被，並請飼主發揮公德心，清理 動物排泄物。
6. 凡是手術皆有不可測之風險，報名前請深思是否可接受手術 風險，若無法接受，請勿報名或前往動物醫院自費結紮。

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