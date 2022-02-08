面對面抱抱「女友突淚崩」推開喊害怕！釣出苦主曝原因：我也遇過

▲女友不能接受面對面抱抱。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶之間一定會有牽手、抱抱、親親等親密行為，是大多數人表達愛意的方式之一，不過一名男網友表示，有天晚上在家抱著女友一起看劇時，女友突然叫了他的名字3、4次，之後竟然哭了，表示可以碰觸但是不可以面對面抱抱，女友也不知道為何會有這種心情，對此，網友們猜測「可能是被綠了！」

男網友在Dcard上發文，一邊抱著女友一邊看劇，過程中女友叫他的名字，以為是女友太舒服所以叫他，所以一開始沒有理會，直到女友喊了4、5次之後他才回應，怎料下一秒女友竟然哭了，並表示「可以碰我，但不能面對面抱抱」，女友也不清楚原因，只說「就是沒有安全感」。

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女友突然間抗拒抱抱，讓他很不知所措，「我知道如果我嘗試面對面抱她，會令她再抗拒多些，所以我沒有嘗試」，之後他改成從後面抱，女友則表示可以接受，「但還是不可以面對面抱 」。他想破頭也想不通，一直以來兩人感情都很好，女友小時候也沒有不好的經歷，急求助「有大神們遇過嗎？有的話可以解答嗎？」

▲兩人感情一直都很好，不明白女友為何突然有這樣的轉變。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文一出，網友們認為女友可能愛上別人了，「看描述感覺你帽子快長出來了」、「我猜啦，偷吃後後悔，價值觀混亂所以不給抱」、「明顯是罪惡感」、「難道是內疚感作祟嗎」、「變心的前兆」、「我前女友在跟我提分手前也這樣，本來很黏我，某天開始不給我親也不給我，然後過沒多久就分手了」、「女生本來就常常突然怪怪的」。

不過，原PO更新貼文指出，「說我要被綠的，給我掌嘴」，女友是一個很黏的人，「她不能不見我多過兩天，還有當我不在她身邊的時候她也會給我視訊，一聊就是直到我們下次出門找對方」，認為女友劈腿可能性很低，「所以呢她是沒有多餘的時間去找另一人的」。