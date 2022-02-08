福島核食將解禁　蔡壁如：開放進口就能加入CPTPP嗎？

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／翻攝蔡壁如臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院今（8）日上午10點召開記者會，宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣，走進國際貿易市場。對此，民眾黨立委蔡壁如呼籲，政府必須做到四點考量，但仍質疑開放福（核）食進口，就一定能加入CPTPP嗎？

對於解禁日本福島5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬與千葉）食品，蔡壁如表示，即使民調顯示多數國人仍持反對意見，但這不在執政黨的考量之內，因為開放福（核）食進口已經勢在必行。

蔡壁如指出，根據一項最新的網路民調顯示，大多數網友仍然持反對意見，就算食藥署公布日本核食的健康風險評估低於10萬分之1、就算原能會說目前的檢驗量能已提高3倍，國人還是會擔憂、還是認為健康不能拿來試驗。

蔡壁如認為，政府不會不知道人民心中對福（核）食的擔憂與恐懼，但很明顯的，自從去年底公投結果出爐，連萊豬都可以開放進口之後，這個政府就鐵了心的相信，只要說出「謙卑」的話、只要演得好，人民可以被說服。所以政府會說：進口福（核）食，是為了台灣要走向世界，會用科學數據，不會犧牲國人健康，而且日本在疫情期間對台灣施以援手、送了台灣好多好多的疫苗；所以，他們認為，這樣國人就會買單，所以可以不顧民意、直接宣布進口福（核）食。

不過，在福島核食開放進口前，蔡壁如呼籲必須做到四點考量：一、 健康風險評估；二、 農產品衝擊評估：開放的優先順序，奶製品、菇類最後再開放；三、 檢驗量能；四、 CPTPP。但是，她說以上四點考量的前三項，政府有承諾，但人民依舊不相信；而第四點，開放福（核）食進口，「就一定能加入CPTPP嗎？你以為！」

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