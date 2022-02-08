LIVE／福島核食解禁！　行政院說明最新開放配套措施

記者陳家祥／台北報導

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口逾10年，如今有望開放。行政院8日上午10點將召開「日本食品輸入管制措施」記者會，預計將宣布福食解禁，並且公布進口的條件、調整方案及配套措施等。

自蔡政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉後，下一步恢復福島5縣食品進口傳言四起。如今我國經貿布局迫切加入CPTPP，該組織目前以日本為首，因此解禁福食成為當局重中之重。

對於解禁福食，總統蔡英文多次宣示，會以國人健康安全嚴格把關為原則，以國際標準、科學證據為依據來面對。羅秉成1月27日在行政院會後記者會上被問及此事，也表示，在食品政策上，政府向來立場一定是保護國人健康為最優先考量，也要和於國際標準，乃至要有科學實證證明，都會本於這樣原則依法處理。

羅秉成表示，2011年3月11日發生日本東北大地震到現在已有十年多，世界各國已紛紛放寬或解除對福島周邊食品的相關輸入管制。時至今日，仍對福島周邊地區「全部食品」禁止輸入的國家，全世界只剩下「台灣跟中國」。

羅秉成說，去年公投結果顯示，多數國人期待台灣走向世界，接受國際標準，展現參與高標準世界貿易體系的決心。政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，來為國人的食品安全把關，讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）