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社會 社會焦點 保障人權

挽回女友竟以「滾水燙貓致死」惡男下場曝　愛貓律師：希望可入獄

▲▼蘆洲受虐貓茶茶。（圖／網友林耀宗提供）

▲蘆洲區黎姓男子與女朋友發生爭執後，竟以滾燙熱水澆淋在白底虎斑貓「茶茶」，無辜茶茶經搶救11天後仍不治身亡，新北地檢署偵結依虐待動物致死等罪將他起訴。（圖／網友林耀宗提供）

記者黃宥寧／台北報導

大快人心！新北市蘆洲區黎姓男子去年因與女友發生爭執，竟將2人共養的白底虎斑貓「茶茶」，以工具虐打甚至用滾燙熱水澆淋在牠身上，並全程錄影傳給女友逼迫她返家，無辜的茶茶因全身大面積燒燙傷，引發敗血症毀容失明身亡。對此，愛貓的呂秋遠律師也擔任該案委任律師，他今發文指出地檢署偵結，黎姓男子被依虐待動物致死等罪起訴，並建請法院從重量刑。

去年8月17日，救援者林耀宗夫婦與「貓男」許鐳譯接獲虐貓消息後，趕往蘆洲，發現黎姓男子與樂姓女友爆發口角爭執，為了逼女友復合返家竟對領養愛貓「茶茶」痛下毒手，並以雨傘、木質刀套、掃把鐵柄等棍器重擊茶茶的頭部和身體，甚至將虛弱的茶茶拖到浴室以熱水和快煮壺煮沸開水反覆澆淋，更將虐待過程傳給女友以此威脅。

▼可憐的茶茶遭可惡的黎姓領養人虐待致死。（圖／網友林耀宗提供）

▲▼蘆洲受虐貓茶茶。（圖／網友林耀宗提供）

救援者將奄奄一息的茶茶緊急救出，並送醫救治，但茶茶頭部面積至少80%嚴重燙傷，找不太到完好的地方，而身體也至少40%嚴重燙傷，四肢腳蹼都已經脫皮，完全無法站立，雖然疼痛無比，但親人乖巧的茶茶甚至在當下還是虛弱努力找人撒嬌，經搶救11天同年月28日無辜茶茶仍不治身亡。

事情爆發後，樂姓女友在許多網友鼓勵下，也出面指控泯滅人性的黎姓男友，愛貓人士呂秋遠律師也擔任她的委任律師。

律師呂秋遠 （2日）也在臉書發文：

還記得茶茶案嗎？貓咪被嫌犯澆淋熱水，虐待致死的案件？虎年開始，第一個好的消息，就是剛剛收到茶茶案件的起訴書，檢察官已經起訴黎姓嫌犯，罪名包括侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪，而且，因為被告否認部分犯行，手段與過程太過殘忍，檢察官請求對被告從重量刑。或許這不會是最後一件虐待動物的案件，但是希望這是第一件因為動物保護法而入獄服刑的案件。這件悲劇，謝謝很多朋友的關心與努力，在台灣，還是有非常多人對於動物保護相當重視，而且，人性，是我們照顧彼此的唯一依據，包括陪伴我們的毛孩與寵物。有時候，毛孩比我們還懂人性。茶茶被虐待這件事，並沒有因為時間過去，讓大家忘記。所以，黎先生，接下來是法院公開審理，我們還是繼續在法院見了。

全案經新北地檢署偵查，認虐貓黎姓男子涉犯侵占、虐待動物致死、妨害秘密、恐嚇罪，依法將他起訴，由於他否認部分犯行，但手段與過程過於殘忍，也建請法院從重量刑。

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