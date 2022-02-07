引水人擴大匡列恐重演塞港惡夢？　航港局：高雄港仍正常運作

▲航港局要求高雄港引水人明天前須完成兩次採檢，否則不可排班。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許維寧／台北報導

日前高雄港一名引水人確診，但有媒體報導指出，若引水人受匡列恐影響港埠工作，甚至可能引發塞港問題。交通部航港局今天（2/7）則表示，高雄港目前有44名引水人，除了一名染疫隔離中、一名自主健康管理、2人因病休息外，其餘40人經PCR後無異狀，高雄港船舶維持正常運作，尚無船舶需等候引水人的狀況。

高雄港日前一名引水人染疫，有媒體稱若引水人染疫直接導致其他引水人須受隔離匡列，高雄港恐出現人力缺口影響正常運作。對此航港局表示，目前商港和工業港引水人均無虞、可維持港口正常運作。

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航港局也說，即日起已強化各國際商港與工業港引水人防疫健康管控措施，規定高雄港引水人均須於2月8日前完成兩次PCR，未依規定完成引水人辦事處不得排班，並自2月9日起，各港區引水人需持每週一次PCR及快篩證明才得登船。

航港局也說，於登船領航過程，進入駕駛艙前，船方必須先完成清消，引水人必須與駕駛艙人員保持2公尺以上距離，確保引水人領航期間安全，若引領船舶有染疫疑慮，一律改以遠距領航，不得登船引領。引水人完成領航後，航港局將比對登船資料和領航紀錄，若未經檢查就登船將依法加重裁罰‘。

航港局指出，目前也要求引水人登船時需穿著安全防護裝備，確保自身安全下領航船舶，維持各國際商港與工業港正常運作。