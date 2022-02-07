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漢神巨蛋內衣專櫃偷拍短裙妹　手機還有6女影片！他辯追求刺激

▲▼租屋,高雄,實價登,權威物業,信義房屋,左營,漢神巨蛋,高鐵,商圈,租金水準。（圖／記者陳建宇攝）

▲王姓男子在漢神巨蛋內衣專櫃偷拍女子裙底風光。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子去年7月間在漢神巨蛋8樓的臨時內衣專櫃，拿iPhone手機開啟錄影功能，偷拍一名美眉的裙底風光，幸好被害女子的弟弟發現，馬上出手攔阻並通知百貨報警逮捕王男，警方發現王男的手機內除了被害女子裙內的影像，還有6段被害人不詳的偷拍影片，王男被捕後坦承犯行，供稱只是為了追求刺激感才犯案，橋頭地方法院審理後判王男徒刑2個月，得易科罰金。可上訴。

判決指出，王姓男子是在去年7月16日下午4時許，在漢神巨蛋8樓的臨時內衣專櫃，趁一名身穿短裙的女子背對著他不注意時，開啟iPhone手機的錄影功能，把手機伸到女子兩腿之間，偷拍裙底風光。

王男的舉動被女子同行的弟弟發現，立刻上前制止，並怒斥王男「你在偷拍！」，被害女子隨即向櫃姐反映，並通知百貨工作人員協助報警處理。'

王男被捕後坦承把手機開啟錄影模式後，伸到被害女子的短裙底下偷拍，警方檢視王嫌手機內的影響，果然有被害女子大腿及底褲的畫面，而且除了報案的被害女子外，還另外有6段偷拍的影像，其中有部分沒有拍到被害女子裙底風光，王嫌承認犯行，但表示他也不知道那些被害人是誰，是在百貨公司隨機偷拍，警方在訊後將王男依妨害秘密罪移送法辦。

橋頭地院審理時，法官認為王男在公共場所以手機竊錄被害人的身體隱私部位，對被害人隱私侵害甚鉅，讓被害人精神上受極大痛苦，考量王男犯後坦承犯行，可是卻遲遲未能與被害人達成和解，審酌王男的教育程度和經濟狀況後，判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案可上訴。

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