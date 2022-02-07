拜登今年將出訪以色列　熱線總理班奈特商討中東及烏俄局勢

▲美國總統拜登（右）與以色列總理班奈特（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登6日與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）罕見熱線通話。據白宮公布的內容，兩人談及中東區域安全等議題，而拜登也將於今年出訪以色列，而以色列政府則證實，雙方談及烏俄局勢。

CNN報導，拜登與班奈特談及中東地區共同安全及其他挑戰，包括伊朗及其代理人構成的威脅。拜登強調，美國將致力於擴大整個中東地區穩定夥伴關係，例如《亞伯拉罕協議》（The Abraham Accords，又稱「以阿和平協議」），要讓以色列、巴勒斯坦人民享有安全、自由及繁榮。

此外，美軍在敘利亞西北部突擊伊斯蘭國領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi）的反恐行動也是雙方談論的主題之一。

依據以色列政府聲明，班奈特對於拜登的行動決策給予正面評價，提到「由於美軍的英勇行動，世界現在變得更安全」；白宮則表示，拜登堅定支持以色列的安全防禦，對於以色列的鐵穹防禦系統（Iron Dome defence system）全力相挺。

以色列總理辦公室指出，兩人也談論近來緊張的烏俄邊境局勢，商討俄羅斯進一步入侵烏克蘭的可能性，以及阻止伊朗核計畫措施。

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