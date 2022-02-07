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億級富豪硬上壽星按摩妹慘了　「對不起弄痛妳」對話曝

蕾蕾在按摩店上班，卻遭男客涉嫌性侵。

▲蕾蕾在按摩店上班，卻遭男客涉嫌性侵。

圖文／鏡週刊

台北市一名按摩女2019年生日當天，遭一名男客性侵，她不甘受辱，隨即驗傷提告，台北地檢署也依妨害性自主罪起訴男客，但男客卻辯稱雙方是兩情相悅，只是因為他不願意內射，按摩女才會翻臉，儘管男客辯詞荒謬，刑事一二審卻皆未針對此部分裁量，皆判男客無罪。然而台灣高等法院民事庭日前一改刑事認定被告無罪的見解，採信按摩女供詞及證據，判決被告侵犯貞操權需賠償60萬元。

1月11日，台灣高等法院民事庭針對一名身價上億元的鄭姓男子涉嫌性侵按摩美容師遭求償案作出宣判，合議庭根據鄭男認錯的對話截圖及證人證詞，加上事後他面對按摩女的控訴都沒有反駁，反而不斷懇求對方原諒，因此採信按摩女的供述，認定她身型瘦小，面對高壯鄭男難以反抗，判處鄭男侵害貞操權，需賠償60萬元，全案確定。

▼鄭男是按摩店常客，自稱以投資維生，擁有上億元身價。

鄭男是按摩店常客，自稱以投資維生，擁有上億元身價。（翻攝鄭男臉書）

但談到刑事判決顯得格外氣憤的按摩女蕾蕾（化名），蕾蕾說鄭男態度惡劣，案發當下她真的不知道該如何是好，又因為羞愧感不敢張揚，只能跟朋友訴苦，最後在朋友幫忙下驗傷報警；由於實在太過傷痛，隔天立即辭職返回家鄉。

▼蕾蕾遭性侵後曾質問鄭姓常客，鄭男竟然回說「妳就早點答應呀」。

蕾蕾遭性侵後曾質問鄭姓常客，鄭男竟然回說「妳就早點答應呀」。（讀者提供）

刑事一審和二審對鄭男作出無罪判決，讓蕾蕾對司法感到絕望，所幸二審公訴檢察官鼓勵她「不要放棄人生，要加油，無論最終結果如何，都要好好的過生活。」在她心中注入暖流，成為支撐她走下去的動力，也希望民事判決出爐後，刑事上訴最高法院能還她公道。

高等法院民事庭最新判決，認定鄭男性侵事實，應賠償蕾蕾60萬元。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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