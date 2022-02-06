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清晨低溫11度！明開工日上午天氣穩定　晚間中部以北及南部轉有雨

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲開工日的天氣，上午天氣大致穩定，各地多雲到晴，不過鋒面在下半天逐漸接近。（圖／記者李毓康攝）

記者黃士原／台北報導

9天春節年假結束，明天準備開工上班了！對於開工日的天氣，上午天氣大致穩定，各地多雲到晴，不過鋒面在下半天逐漸接近，下午至晚間中部以北及南部地區陸陸續續會出現局部的短暫雨。

中央氣象局表示，明（7日）天清晨氣溫仍低，苗栗、中部局部空曠地區及金門低溫約11度左右，其他地區13-16度；上午天氣大致穩定，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島、馬祖有局部短暫雨，鋒面在下半天逐漸接近，下午至晚間，金門、澎湖、中部以北及南部地區陸陸續續會出現局部的短暫雨，大家記得攜帶雨具備用。

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而明天清晨西部地區，尤其新北林口以南至高雄，容易有局部霧出現，行車用路請小心駕駛。馬祖因為鋒面通過，易有低雲影響能見度，請留意航班資訊。

▲開工日天氣及一週預報。（圖／取自報天氣-中央氣象局臉書）

▲開工日天氣及未來一週預報。（圖／取自報天氣-中央氣象局臉書）

對於未來一週天氣詳細概況，週二（2/8）鋒面通過及東北季風增強，天氣不穩定，各地有短暫陣雨，明顯降雨主要在上半天之前，下半天降雨較趨緩；接下來週三（2/9）、週四（2/10）受東北季風影響，西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大，東半部及北部山區仍偶雨。中央氣象局表示，這兩天仍要注意水氣有沒有增加的趨勢，如果水氣多一點，也不排除大台北平地降雨機率會提高。

週五（2/11）、週六（2/12）東北季風減弱，但東半部及北部山區仍偶雨，西半部多雲到晴，中南部日夜溫差大，北台灣溫度明顯回升。週日（2/13）又有鋒面接近影響，天氣不穩定，中部以北、東半部轉為有短暫陣雨。

另外，週二（2/8）之前，鋒面通過水氣多，如果溫度搭配得宜，3500公尺以上高山有機會降雪，中央氣象局提醒進行登山活動時，務必注意安全。

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