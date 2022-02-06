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陸專家：中國堅持「動態清零」　但不等於「零容忍」

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

▼冬奧舉行前，北京曾爆發Omicron疫情。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

Omicron擴散全球，許多國家皆已放棄「清零」，改採「與病毒共存」的防疫政策。中國大陸國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年近日受訪表示，中國堅持的「動態清零」不等於「零容忍」，關鍵在於快速發現、快速處置，「疫情仍處於全球大流行期，病毒也在不斷變異，因此，絕不能夠掉以輕心，仍須堅持動態清零的防疫方針。」

梁萬年指出，「動態清零」不等於「零容忍」，關鍵在一旦被感染，能快速發現、快速處置、精準管控和有效救治，「我們零容忍的是什麼呢？就是說你一旦發現有病例，你的作為慢，動作不夠快、措施不落實，那個是不容許的。」

梁萬年提到，雖然Omicron的重症率與致死率都較低，但仍較普通流感較高，此外，疫情仍處於全球大流行期，病毒也在不斷變異，因此，絕不能夠掉以輕心，仍須堅持動態清零的防疫方針，「這個疾病必須認識到它的傳播速度快，它的受感染人群多，那麼它就很容易造成絕對數的重症乃至死亡的增加，所以不能掉以輕心。」

▲▼北京冬奧,疫情,Omicron。（圖／路透社）

梁萬年說，中國經過了幾十起的疫情，採取了一系列措施，很快就能在最長潛伏期左右把疫情有效地遏制住，使它不出現連續性的傳播，「動態清零」就起到作用了。

有觀點認為，中國的感染總體較少，無法建立起免疫屏障，會成為全球「免疫窪地」。對此，梁萬年認為，中國疫苗接種率高，已經具備較高的主動免疫能力，而且疫苗對預防重症和死亡仍然有效，因此所謂免疫窪地、沒有免疫的假設都是不成立的。

梁萬年還說，中國共產黨、中國政府的抗議理念是「生命至上，人民至上」，不能眼看著病毒的傳播力這麼快，而且還會導致重症和死亡，「所以說，致病率低是和Delta比，但是我們一定是要盡最大的努力來保護生命，保護人民群眾的身體健康，這是我們的理念所決定的。」

不過，梁萬年也特別強調，「動態清零」政策並不是永久不變的，疫情防控仍需根據疫情變化、人群的抵抗力等多種要素綜合確定。

▲▼北京冬奧,疫情,Omicron。（圖／路透社）

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